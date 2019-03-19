'Enflasyon eylülde tek haneye inecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi Trabzon-İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, baz etkisi ile eylül ayında enflasyonda tek haneli rakamların görüleceğini, 2019 yılının ise 15.,9 hedefinden daha iyi bir noktada tamamlanacağını söyledi.







Bakan Albayrak'ın açıklamalarından önemli satır başları;



- Saldırılara iki ayda o kadar hızlı kararlar alarak o kadar hızlı reaksiyon gösterdik ki, dünyanın beklenenden daha kısa bir sürede toparlanmamızı hayretle izlediğine şahit olduk



- YEP'te neyi öngördüysek ondan da iyi bir süreçle Türkiye adım adım ilerliyor



- Yılın ilk çeyreğinde büyümede çok daha iyi bir performansı görüyoruz



- 2019'un ilk çeyreğinde çok daha iyi bir büyüme rakamı göreceğiz



- Ekonomimize ilişkin öncü göstergeler 2019 yılı için çok güçlü toparlanmaya işaret ediyor



- Para ve maliye politikamızdan dik duruştan taviz vermedik



- İthalat düşerken ihracatta büyüme devam ediyor



- Cari açıkta beklediğimizden çok daha güçlü bir netice var



- Yaz aylarında cari fazla sürecine gireceğiz



- Kredi büyümesinde toparlanmanın başladığını görüyoruz



- Şubat ayında kredi piyasasındaki artış 43 milyar TL



- Kısa vadede birçok tedbiri hayata geçirdik



- Faizleri ve enflasyonu adım adım tek haneli rakamlara indireceğiz



- Bundan sonra 4.5 sene seçim yok



- Kriz çıkarsa diye çok beklersiniz hele seçimden sonra daha çok beklersiniz



- Son 2.5 ayda piyasaya 70 milyar TL sıcak para geldi.



- Bu yıl borç, finansman ihtiyacımız yok



- Enflasyonla mücadelede katı ve kararlıyız



- Enflasyonda bu yıl tek haneli rakamları göreceğiz



- TOBB 2.5 milyon istihdam sözü verdi biz üzerimize düşeni yerine getirdik



- Yeni dönemde reel sektörümüzün güçlü şekilde yanında olmaya devam edeceğiz



- En kötü geride kaldı



- Bugün dünden, yarın da bugünden daha iyi olacak.



- Nisan ayından itibaren çok daha güçlü bir ekonomik reform ve politika sürecini devreye alarak ekonomide altyapımızı çok daha güçlendirecek ve yakalanacak güven iklimiyle birlikte tüm göstergelerde beklenenden daha iyi bir 2019 ortaya koyacağız



- 1 Nisan'dan itibaren birinci önceliğimiz ekonomi olacak









