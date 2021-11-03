G20 Zirvesindeki Erdoğan-Biden görüşmesinden çıkan iyimser havanın desteğiyle gerileyen döviz kurları bugün dünkü seviyelerin hafif üzerinde seyrediyor. Yen ayın ve haftanın ilk gününde 9,50'nin altını gören ve 9,53'ten kapanan dolar/TL, bugün günün ilk bölümünde 9,46'ya kadar gerilese de 9,50'nin hemen üzerinde işlem görüyor. Euro/TL, bir ara 11 liranın altını test etti.

Dolar/TL, Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönündeki açıklaması ile başlayan diplomatik gerilim ile geçen hafta yükseldiği 9,85 tarihi zirvesi sonrasında 9,42'ye kadar gerilemişti.

İstanbul Kapalıçarışı'da 9,6050 liradan alınan dolar, 9,6070 liradan, 11,1330 liradan alınan euro ise 11,1350 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 9,59 liradan, euro ise 11,11 liradan satılmıştı.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.