Dolar'da gözlemlenen hareketlilik yatırımcıların ve vatandaşların en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. 28 Şubat 2022 Dolar kuru ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte canlı dolar fiyatı...

DOLAR KURU NE KADAR, BUGÜN KAÇ TL?

Serbest piyasada 14,1010 liradan alınan dolar 14,1030 liradan satılıyor. 15,7420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,7440 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8830 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6030 lira olmuştu.