Son dakika: Apple ürünlerine zam geliyor! iPhone fiyatı ne kadar oldu? - Haberler

Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan dolar kurundaki hızlı yükseliş, Apple’ın iPhone fiyatlarında da bir ilkin yaşanmasına neden oldu. Yılbaşından bu yana yüzde 80’lik yükseliş yaşayan ve en son 13 TL’ye fırlayan dolar kurunun etkisiyle artık yurtdışından iPhone getirmek Türkiye’dekinden daha pahalı hale geldi.

Dolar kuru baskısını en çok hisseden sektörlerden olan teknoloji pazarında yeni zamların habercisi olan bu geçici durumla, Apple’ın iPhone ve Mac ürünleri başta olmak üzere pek çok ürünü, şu anda Türkiye’de ABD’den bile daha ucuza satılıyor. Apple’ın Türkiye’deki tavsiye edilen fiyatları 10 bin 999 TL ile 22 bin 999 TL arasında değişen iPhone 13 modellerininin ABD’deki satış fiyatları 699 dolar ile 1599 dolar arasında değişiyor.

ÖNCEDEN YÜZDE 35 UCUZA GELİYORDU...

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre dolar kuru ve IMEI kayıt harcı ücreti de dahil edildiğinde Türkiye ile ABD arasındaki maliyet farkları daha önceki dönemlerde yüzde 20 ile yüzde 35 arasında değişiyordu.

Diğer bir deyişle, son yıllarda zam üstüne zam yapılan yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücretine karşın (bu yıl için 2006 TL), yurtdışından iPhone getirmek, Türkiye’deki resmi satış fiyatlarına göre yüzde 20 ile yüzde 35 arasında daha ucuza geliyordu.

Fakat dolar kuru 13 TL seviyesine çıkınca, yurtdışından iPhone alıp, Türkiye’de kayıt altına alınarak kullanmak, sözkonusu telefonu Türkiye’den almaktan yüzde 17’ye varan oranda daha pahalıya maloluyor.

ZAMMIN ELİ KULAĞINDA...

Sonuç olarak, kurdaki yükseliş öyle bir seviyeye ulaştı ki; yüzde 50’lik ÖTV, yüzde 18’lik KDV, yüzde 10’luk TRT bandrolü ve yüzde 1’lik Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi ve satıcının kâr marjı da dahil edilince oluşan Türkiye perakende satış fiyatı bile içerdiği bu kadar vergi kalemine karşın, yurtdışı fiyatından daha ucuz kaldı. Kur nedeniyle baskı yaşayan Apple’ın iPhone başta olmak üzere Türkiye’deki satışa sunduğu ürünlerin fiyatlarını da yakın zamanda yukarı yönlü olarak güncellemesi bekleniyor.

İŞTE ORTAYA ÇIKAN O TABLO

İşte 13 TL’ye çıkan dolar kurunun iPhone fiyatlarında ortaya çıkardığı son tablo…

iPhone 13 mini TR Fiyatı (TL) ABD Fiyatı ($) Kur ABD

Vergili

Fiyat ($) Maliyet (TL) IMEI Harcı Toplam Maliyet Fark (TL) Fark (%) 128 GB 10999 699 13 758 9854 2006 11860 -861 -8% 256 GB 11999 799 13 867 11271 2006 13277 -1278 -11% 512 GB 13999 999 13 1084 14092 2006 16098 -2099 -15% iPhone 13 TR Fiyatı (TL) ABD Fiyatı ($) Kur ABD

Vergili

Fiyat ($) Yurtdışı

Maliyet (TL) IMEI Harcı Toplam Maliyet Fark (TL) Fark (%) 128 GB 11999 799 13 867 11271 2006 13277 -1278 -11% 256 GB 12999 899 13 975 12675 2006 14681 -1682 -13% 512 GB 14999 1099 13 1192 15496 2006 17502 -2503 -17% iPhone 13 Pro TR Fiyatı (TL) ABD Fiyatı ($) Kur ABD

Vergili

Fiyat ($) Yurtdışı

Maliyet (TL) IMEI Harcı Toplam Maliyet Fark (TL) Fark (%) 128 GB 15999 999 13 1084 14092 2006 16098 -99 -1% 256 GB 16999 1099 13 1192 15496 2006 17502 -503 -3% 512 GB 18999 1299 13 1409 18317 2006 20323 -1324 -7% 1 TB 20999 1499 13 1626 21138 2006 23144 -2145 -10% iPhone 13 Pro Max TR Fiyatı (TL) ABD Fiyatı ($) Kur ABD

Vergili

Fiyat ($) Yurtdışı

Maliyet (TL) IMEI Harcı Toplam Maliyet Fark (TL) Fark (%) 128 GB 17999 1099 13 1192 15496 2006 17502 497 3% 256 GB 18999 1199 13 1301 16913 2006 18919 80 0% 512 GB 20999 1399 13 1518 19734 2006 21740 -741 -4% 1 TB 22999 1599 13 1735 22555 2006 24561 -1562 -7%

TÜRKİYE'DEKİ MACBOOK'LAR ABD'DEN DAHA UCUZ!

13 TL’ye fırlayan dolar kuru Apple’ın sadece iPhone’larına değil, MacBook’ların fiyat karşılaştırmalarında da ilginç bir tabloyu ortaya çıkardı.

ABD’de 1999 dolardan başlayan fiyatlarla satılan 14 inçlik yeni MacBook Pro’nun, Türkiye’deki resmi satış fiyatı 23 bin 499 TL. Dolar bazında bakıldığında Türkiye’deki bu rakam yaklaşık 1800 dolar seviyesinde.

16 inçlik yeni MacBook Pro’nun ABD’de 2499 dolar ile 3499 dolar arasında değişen satış fiyatı ise Türkiye’de 28 bin 999 TL’den başlayıp, 39 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor. Ancak yine 13 TL’lik kur üzerinden Türkiye’deki bu satış fiyatları 2230 dolar ile 3077 dolar arasında değişiyor.