Apple’ın iPhone 13 modellerini tanıtmasıyla gözler, Türkiye ile ABD arasındaki fiyat farklarına çevrildi. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri için ABD’de ön siparişler 17 Eylül’de alınmaya başlanacak, ürünler 24 Eylül’de satışa çıkmış olacak. Önceki yıllarda Türkiye’ye en az bir ay geç gelen yeni iPhone’lar bu kez ABD’den bir hafta sonra Türkiye’deki tüketicilerle buluşturulacak. iPhone 13 serisi Türkiye’de 24 Eylül’de ön siparişe açılacak ve 1 Ekim’de ise ürünlerin satışına başlanacak.
ABD’de satış fiyatları iPhone 13 mini için 699 dolar ile 999 dolar, iPhone 13 için 799 dolar ile 1099 dolar, iPhone 13 Pro için 999 dolar ile 1499 dolar ve iPhone 13 Pro Max için ise 1099 dolar ile 1599 dolar arasında değişiyor.
Türkiye’de ise bu rakamlar iPhone 13 mini için 10 bin 999 TL ile 13 bin 999 TL, iPhone 13 için 11 bin 999 TL ile 14 bin 999 TL, iPhone 13 Pro için 15 bin 999 TL ile 20 bin 999 TL ve iPhone 13 Pro Max için ise 17 bin 999 TL ile 22 bin 999 TL arasında.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Türkiye’de tavsiye edilen bu son tüketici fiyatlarının içinde yüzde 50’lik ÖTV, yüzde 18’lik KDV, yüzde 10’luk TRT bandrolü ve yüzde 1’lik Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi de bulunuyor.
ABD'DEN YÜZDE 20 İLE YÜZDE 33 DAHA UCUZA GELİYOR!
Her yeni iPhone modeli çıktığında, tüketiciler Türkiye’deki fiyatlar ile birlikte yurtdışındaki fiyatları da doğal olarak karşılaştırmaya gidiyor. Son yıllarda Türkiye’de yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan kayıt harcı bedelleri ve pasaport hakkı konusundaki sınırlandırmalar artırılsa da yeni iPhone’u Türkiye’den satın almak ile ABD’den alıp, getirmek arasındaki maliyetlerde hala ciddi farklar bulunuyor.
8.4 TL seviyesindeki dolar kuru, 2021 yılı itibariyle yurt dışından getirilen telefonlardan alınan uygulanan 2006 TL’lik IMEI kayıt harcı ve ABD’de alınan ortalama yüzde 8.5’lik satış vergisini dikkate alarak yaptığımız hesaplamalara göre iPhone 13’te Türkiye ile ABD arasındaki toplam maliyet farkı yüzde 20 ile yüzde 33 arasında değişiyor.
Diğer bir ifadeyle dolar kuru ve IMEI kayıt harcına rağmen, ABD’den alıp, Türkiye’de kayıt altına alıp kullanarak iPhone 13 mini yüzde 21 - yüzde 24, iPhone 13 yüzde 20 - yüzde 23, iPhone 13 Pro yüzde 25 - yüzde 31, iPhone 13 Pro Max ise yüzde 28 ile yüzde 33’ü bulan oranda daha ucuza geliyor.
1 TB'LIK MODELDE FARK 6420 TL'YE KADAR ÇIKIYOR...
iPhone 13 mini ve iPhone 13’te 2 bin 622 TL ile 2 bin 977 TL arasında değişen bu farklar, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde 4 bin 888 TL’den başlayıp, 6 bin 420 TL’ye kadar çıkabiliyor.
İŞTE iPHONE 13 MODELLERİNDE TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ FİYAT FARKLARI
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
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