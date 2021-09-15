Apple’ın yeni iPhone serisi iPhone 13’ü tanıtmasıyla birlikte gözler iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’in Türkiye fiyatlarına çevrildi.
Türkiye’de 24 Eylül’de ön siparişe açılacak ve 1 Ekim’de ise satışına başlanacak olan iPhone 13 modellerinin 10 bin 999 TL’den başlayan resmi satış fiyatı 22 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.
ABD’de ise bu fiyatlar 699 dolar ile 1599 dolar arasında değişiyor. Bu fiyatlar arasındaki uçurum ise dolar kurunun yanısıra özellikle KDV ve yasal ücretlerden kaynaklanıyor.
Apple’ın online mağazasında ilan edilen satış fiyatlarında ürünlerin perakende etiketlerinin yanısıra, sözkonusu iPhone modelinde KDV ve yasal ücretlerin de yaklaşık olarak ne kadar olduğu belirtiliyor.
YÜZDE 37 İLE YÜZDE 45 ARASINDA DEĞİŞİYOR
iPhone 13 modellerinin açıklanan fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin iPhone modelleri için cebinden çıkacak olan paranın yüzde 37 ile yüzde 45’i arasında bir oranın KDV ve diğer yasal ücretlere gittiği görülüyor.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu ücretler 4 bin 682 TL’den başlayıp, 8 bin 625 TL’ye kadar çıkabiliyor. KDV ve yasal ücretlerin perakende satış fiyatına oranı en düşük olan iPhone 13 modeli, yüzde 37 ile 512 GB’lik iPhone 13 olurken; oranın en yüksek olduğu model ise 128 GB’lik iPhone 13 Pro. Bu modeli almak isteyenlerin cebinden çıkacak olan tutarın yüzde 45’i KDV ve diğer yasal ücretlere gidiyor.
1 TB'LIK MODELDE 9279 TL'LİK KESİNTİ...
Tutar olarak bakıldığında ise en pahalı yeni iPhone olan 1 TB’lık iPhone 13 Pro Max’in 22 bin 999 TL’lik fiyatının 9 bin 279 TL’si KDV ve yasal ücretler oluşturuyor.
İşte model model iPhone 13 fiyatları ile bu fiyatların içindeki KDV ve yasal ücretlerin tutarları...
iPhone 13 mini Türkiye Fiyatları
iPhone 13 Türkiye Fiyatları
iPhone 13 Pro Türkiye Fiyatları
iPhone 13 Pro Max Türkiye Fiyatları
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!