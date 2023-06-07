DÜNYADA GÖZLER FAİZ KARARLARINDA

Küresel piyasalarda ise gelecek hafta Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararları bekleniyor. Bugün itibarıyla Fed'in yüzde 81.7 ihtimalle 14 Haziran'da faizi sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Bankanın nihai faiz oranını şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde belirlemesi bekleniyor.

ECB'nin ise yüzde 90 ihtimalle gelecek hafta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yılın geri kalanında toplamda 50 baz puan faiz artıracağı ve bu yıl faiz indirimi yapmayacağı tahmin ediliyor.

Beklentilerin netleşmeye başlamasıyla doların ana para birimleri karşısındaki dolar endeksinde bu hafta şu ana kadar yatay bir seyir izlendi. Geçen cuma 104 seviyesinin üzerine çıkan endeksi bu sabah itibarıyla 104.1 oldu.