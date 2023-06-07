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Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? 7 Haziran 2023 canlı Dolar ve Euro kuru

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 7 Haziran 2023 canlı dolar ve euro kuru

Dolar haftaya hızlı bir giriş yaparak, yükselişini sürdürdü. 7 Haziran Çarşamba günü dolar sabah saatlerinde 23 TL olurken, euro ise 24.86 TL'yi aşarak rekorunu tazeledi. Dolardaki günlük yükseliş yüzde 7'yi bulurken, canlı döviz kuru günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Peki, "Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 7 Haziran 2023 bugün canlı güncel dolar ve euro kuru...

Giriş: 07.06.2023 - 23:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Günlük canlı dolar kuru... Dolar almayı ve satmayı düşünenler, anlık güncel döviz kurunu yakından takip etmeye devam ediyor. Son yükselişlerle birlikte dolar/TL karşında haftanın ilk üç gününde şu ana kadar yüzde 9 artış kaydetti. Peki, "Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 7 Haziran Çarşamba güncel dolar ve euro kuru...

  • DOLAR NE KADAR OLDU?

    Dolar sabah saatlerinde 22.80 TL'yi aşarak yeni zirvesine ulaştı. Böylelikle dolardaki günlük yükseliş yüzde 5'i buldu

     

    Dolar geçtiğimiz haftayı 20.92 liradan, Euro ise 22.59 liradan tamamlamıştı. Son yükselişlerle beraber dolar/TL haftanın ilk üç gününde şu ana kadar yüzde 9 artış kaydetmiş oldu.

  • DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

    Hafta sonu Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. Söz konusu atama ve Bakan Şimşek'in ilk açıklamaları piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

     

    Bakan Şimşek hafta sonu devir teslim törenindeki ilk açıklamasında "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullandı. Şimşek şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluğun temel ilkeleri olduğunu vurguladı.

  • Şimşek'in göreve gelmesinin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi pazartesi ve salı günleri toplamda yüzde 5.3 yükseldi.

     

    Analistler özellikle seçim döneminde serbest piyasa ve bankalararası piyasa arasında kurlarda farklılık yaşandığını ve şu anda dolar/TL'de yaşanan yükselişin bu makasın kapanmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

  • DÜNYADA GÖZLER FAİZ KARARLARINDA

    Küresel piyasalarda ise gelecek hafta Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararları bekleniyor. Bugün itibarıyla Fed'in yüzde 81.7 ihtimalle 14 Haziran'da faizi sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Bankanın nihai faiz oranını şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde belirlemesi bekleniyor.

    ECB'nin ise yüzde 90 ihtimalle gelecek hafta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yılın geri kalanında toplamda 50 baz puan faiz artıracağı ve bu yıl faiz indirimi yapmayacağı tahmin ediliyor.

    Beklentilerin netleşmeye başlamasıyla doların ana para birimleri karşısındaki dolar endeksinde bu hafta şu ana kadar yatay bir seyir izlendi. Geçen cuma 104 seviyesinin üzerine çıkan endeksi bu sabah itibarıyla 104.1 oldu.

 

1 DOLAR KAÇ TL?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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