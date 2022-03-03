Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi devam ederken dolar kuru da yukarı yöndeki hareketliliğini sürdürüyor. Yıllık oranda enflasyon rakamındaki artışın yüzde 54,44 belirlenmesinin ardından dolar piyasalarındaki hareketlilik devam etti. Yatırımcılar ‘Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL’ sorusuna yanıt aradı. İşte, Mart anlık ve canlı verilerle dolar kuru…

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