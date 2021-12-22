Türkiye’de son iki günde döviz kurlarında yaşanan hızlı düşüş sonrası gözler, daha önceki haftalardaki dolar kurundaki artışa bağlı olarak ürün fiyatlarına zam yapan markalara çevrildi. Bazı otomotiv markaları kur kaynaklı zamları iptal ederken, bazılarını da internet sitelerindeki fiyatları güncelleyerek indirime gitmeye başladı.
APPLE İKİ KEZ ZAM YAPMIŞTI
Döviz kurlarının doğrudan etkilediği en önemli sektörlerden olan teknolojide de tüketicilerin indirim beklentileri arttı. Bu teknoloji markalarının başında gelen markalardan olan ve pazarda ürün ve fiyatları yakından takip edilen Apple, son bir ayda dolar kurundaki yaşanan hızlı yükselişe bağlı olarak Türkiye’deki ürün fiyatlarına iki kez zam yapmıştı.
Hatırlanacağı üzere Apple, Türkiye’de iPhone 13 modellerini satışa sunduğu Ekim ayında 9 TL seviyesinde olan dolar kurunun, Kasım ayında hızla 12'ye çıkmasıyla önce online ürün satış mağazasını kapatmış ve 26 Kasım'da da zamlı fiyatlarla tekrar satışa başlamıştı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre dolar kurunun 12.5 TL olduğu 26 Kasım’da tüm diğer Apple ürünlerine olduğu gibi iPhone modellerinin Türkiye’deki fiyatları da yüzde 24 ile yüzde 37 arasında değişen oranlarda artırılmıştı.
iPHONE 13'TE FİYATLAR 42 BİN TL'YE ÇIKTI
Ardından piyasalardaki dolar kurunun yükselişi devam edince, Apple’dan Türkiye’ye bir ay içinde ikinci fiyat güncellemesi gelmişti. Kurun 16.5 TL seviyelerine çıktığı 18 Aralık’ta yapılan güncelleme ile iPhone modellerine yüzde 27 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda yeni bir zam daha yapılmıştı.
Dolar kuru nedeniyle Apple’ın iPhone başta olmak üzere tüm ürünlerine yaptığı zam oranı da 25 Kasım’dan bu yana yüzde 85’i buldu. 25 Kasım’da 10 bin 999 TL ile 22 bin 999 TL arasında değişen iPhone 13 serisi modellerinin Türkiye fiyatları şu an itibariyle 19 bin 999 TL ile 41 bin 999 TL aralığına yükselmiş durumda.
KUR, ZAM ÖNCESİ SEVİYESİNE GERİLEDİ
Ekonomide alınan yeni önlemlerin ardından bugün itibariyle dolar kuru, 12.5 TL ile Apple’ın Türkiye’de yaptığı son zamların öncesine dönmüş oldu. Hal böyle olunca da Apple’ın Türkiye’deki ürün fiyatlarında aşağı yönlü bir güncelleme yapıp yapmayacağı da merak konusu oldu.
GÜNLÜK KURA BAKILMIYOR
Öncelikle Apple ve benzeri teknoloji markalarının ürünleri, ithal olduğu için doğal olarak döviz kurundaki değişikliklerden doğrudan etkileniyor. Ancak teknoloji markaları ürün fiyatlamalarını günlük kur seviyesi üzerinden değil, belirli kur aralıkları üzerinden yapıyor.
Fiyat etiketlerini döviz kuruna endeksleyen teknoloji markaları için ise yeni ürünlerin gümrükten çekildiği andaki kur seviyesi, satış fiyatı üzerinde belirleyici oluyor.
Markalar, kurun hangi seviyelerde dalgalanabileceği öngörüsüne göre fiyatlarını ayarlıyor. Bu seviyelerde öngördüklerini dışında bir hareket olduğu zaman da ürün fiyatlarında değişikliğe gidiyor. Dolayısıyla mevcut durumda markaların fiyat güncelleme kararlarında, kurdaki düşüşün kalıcı olup olmayacağına yönelik gözlemleri ve öngörüleri belirleyici olacak.
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