Apple ürünlerine son 3 hafta içinde gelen ikinci zammın ardından iPhone 13 mini’nin fiyatı bile 20 bin TL’ye çıkarken, iPhone 13 Pro Max’te ise bu rakam 42 bin TL’yi buldu. Dolar kurundaki hızlı yükselişe bağlı olarak artırılan fiyatlar, devletin iPhone satışlarından aldığı vergileri de artırdı.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Türkiye’de satılan her iPhone 13 modelinden alınan KDV ve diğer yasal ücretlerin toplamı 25 Kasım’dan bu yana 1500 TL ile 2500 TL arasında arttı.
Apple’ın yaptığı son zammın ardından en alt iPhone 13 modeli olan 128’GB’lik iPhone 13 mini’nin satış fiyatı 19 bin 999 TL’ye çıkarken, bu rakamın içindeki KDV ve yasal ücretlerin toplamı da 6 bin 237 TL’ye yükseldi.
41 BİN 999 TL'NİN 11 BİN 703 BİN TL'Sİ VERGİ
En üst iPhone 13 modeli olan 1 TB’lik iPhone 13 Pro Max’te satış fiyatının 41 bin 999 TL’ye çıkarılmasıyla, devletin bu telefonun satışından aldığı KDV ve diğer yasal ücreterlerin toplamı da 11 bin 703 TL’ye çıkmış oldu.
Devlet tarafından alınan ve ürün fiyatının ortalama yüzde 27’si ile yüzde 31’i arasında değişen bu yasal kesintiler şunlardan oluşuyur:
Yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 10 TRT bandrolü, yüzde 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi.
İşte son zamların ardından model model iPhone 13 fiyatları ile bu fiyatların içindeki KDV ve yasal ücretlerin tutarları:
iPhone 13 mini Türkiye Fiyatları ve Vergileri
iPhone 13 Türkiye Fiyatları ve Vergileri
iPhone 13 Pro Türkiye Fiyatları ve Vergileri
iPhone 13 Pro Max Türkiye Fiyatları ve Vergileri
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