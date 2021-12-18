Son dakika: Apple'dan bir zam daha! En ucuz iPhone 10 bin TL!

Apple, kasım ayında tüm ürünlerine yaptığı zammın ardından yeni yıl öncesi tüm ürünlerine bir zam daha yaptı.,

Apple'ın 18 Aralık gecesi yürürlüğe giren yeni fiyatlara göre ürün fiyatlarını yüzde 40 ila 50 arasında artırdığı görüldü.

Yeni fiyatlar doğrultusunda Apple'ın en ucuz telefonu olan iPhone SE, 7 bin 499 TL yerine 10 bin 499 TL'den satılacak. ABD'li teknoloji firmasının son çıkardığı telefon olan iPhone Pro Max'ın en pahalı versiyonu ise 28 bin 999 TL'den 41 bin 999 TL'ye çıktı.

Kasım ayındaki zam öncesine göre bakıldığında ise iPhone fiyatlarındaki artış iki katına yaklaştı.

Hatırlanacağı üzere Apple, dolar kurunun 9'lu seviyelerden hızla 12'ye gelmesiyle önce online ürün satış mağazasını kapatmış ve 26 Kasım'da da yeni fiyatlarla tekrar satışa açmıştı. Apple'ın ikinci zammı da dolar/TL'nin son 1 haftadan 13'ten 17 seviyesini aşmasının ardından geldi.

Apple, önceki hafta da uygulama mağazası Apple Store'da 10.99 TL olan dolar kurunu 17'ye çekerek yüzde 50 civarında bir fiyat artışına gitmişti. Apple, son zammıyla güncel kuru ürün fiyatlarına da yansıtmış oldu.

iPhone telefonların zamlı yeni tarife sonrası fiyatları şöyle:

25 Kasım 26 Kasım 18 Aralık Ürün Satış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Değişim iPhone 13 mini 128 GB 10999 13999 19999 42.9% 256 GB 11999 15199 21999 44.7% 512 GB 13999 17599 25999 47.7% iPhone 13 128 GB 11999 14999 21499 43.3% 256 GB 12999 16199 23499 45.1% 512 GB 14999 18599 27499 47.9% iPhone 13 Pro 128 GB 15999 19999 28999 45.0% 256 GB 16999 21199 30999 46.2% 512 GB 18999 23599 34999 48.3% 1 TB 20999 25999 38999 50.0% iPhone 13 Pro Max 128 GB 17999 22999 31999 39.1% 256 GB 18999 24199 34999 44.6% 512 GB 20999 26599 38999 46.6% 1 TB 22999 28999 41999 44.8% iPhone 12 mini 64 GB 9999 12999 17999 38.5% 128 GB 10499 13599 18999 39.7% 256 GB 11499 14799 20999 41.9% iPhone 12 64 GB 10999 13999 19499 39.3% 128 GB 11499 14599 20499 40.4% 256 GB 12499 15799 22499 42.4% iPhone 11 64 GB 7999 10999 13999 27.3% 128 GB 8449 11599 14999 29.3% iPhone SE 64 GB 5799 7499 10499 40.0% 128 GB 6299 8099 11499 42.0%

120 BİN TL'YE BİLGİSAYAR

Zamlı tarifeden Apple'ın tablet ve bilgisayarları da payına düşeni aldı. En ucuz iPad fiyatı 7 bin 199 TL'den 10 bin 499 TL'ye yükselirken, yeni nesil iPad Pro fiyat aralığı 16 bin 499 ila 38 bin 499 TL arasında değişiyor.

MacBook Pro fiyatları ise donanımına göre 100 bin TL'yi aşan fiyatlarla satılacak.

25 Kasım 26 Kasım 18 Aralık Ürün Satış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Değişim iPad mini 64 GB Wi-Fi 5799 7199 10499 45.8% 64 GB Wi-Fi + Cellular 7499 9299 13499 45.2% 256 GB Wi-Fi 7499 9299 13499 45.2% 256 GB Wi-Fi + Cellular 9199 11399 16499 44.7% iPad 64 GB Wi-Fi 3899 4799 6999 45.8% 64 GB Wi-Fi + Cellular 5399 6699 9599 43.3% 256 GB Wi-Fi 5599 6899 9999 44.9% 256 GB Wi-Fi + Cellular 7099 8799 12599 43.2% iPad Air 64 GB Wi-Fi 6399 7999 11999 50.0% 64 GB Wi-Fi + Cellular 7799 9899 14599 47.5% 256 GB Wi-Fi 7999 10099 14999 48.5% 256 GB Wi-Fi + Cellular 9399 11999 17599 46.7% iPad Pro Satış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) 11 inç (128 GB - 2 TB) 8599 - 22299 10799 - 26199 16499 - 38499 12.9 inç (128 GB - 2 TB) 11999 - 25699 14999 - 32499 22499 - 44499 MacBook Pro Satış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) 13 inç 14299 - 25299 17499 - 30499 25999 - 45999 14 inç 23499 - 66399 28999 - 79699 39999 - 117999 16 inç 28999 - 68599 35499 - 82299 49999 - 121999 MacBook Air Satış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) 256 GB 10999 - 21999 13499 - 26499 19999 - 39999 512 GB 13699 - 22499 16749 - 27149 24999 - 40999