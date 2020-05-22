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Dün Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir biçimde politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitmesiyle dolarda önemli bir hareket yaşanmadı.

Dün önceki 2 günde olduğu gibi 6.78-6.80 aralığında hareket eden dolar/TL yeni güne de 6.7921'den başladı.

Koronavirüs ve dünya genelinde ekonomilerin açılma planları kurun ve piyasaların seyrini etkilemeye devam ediyor.