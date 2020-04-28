Dolar/TL pazar gecesi düşük hacimli piyasada 7.02'yi gördükten sonra dün sabah saatlerinde 6.96'ya kadar düştü. Ancak günü 6.98'in üzerinde kapattı.

Dolar yeni güne de 6.99 liranın üzerinde başladı.

Kurun seyrinde koronavirüsle ilgili gelişmeler etkili oluyor. Ülkelerin virüse karşı aldığı tedbirleri gevşetmeye başlaması yatırımcının risk iştahını artırıyor.

Ancak tam bir rahatlama yaşanması için piyasanın virüs salgınının yayılmasının iyice yavaşladığına ikna olması gerekiyor.