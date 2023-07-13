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        Dolandırıcıların yeni hedefi Threads kullanıcıları oluyor

        Meta'nın Twitter'a rakip olarak piyasaya sunduğu ve bir hafta içerisinde 100 milyon kullanıcıyı geçerek büyük bir popüler kitleyi kazanan Threads, dolandırıcıların da yeni yöntemlerinden oldu. Dolandırıcılar kullanıcıları kandırmak, hesaplarına, kişisel verilerine ve hatta finansal bilgilerini illegal bir şekilde ele geçirmek için sanki Threads uygulamasıymış gibi lanse ediyor

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 13.07.2023 - 13:19
        Threads kullanıcıları dikkat!
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        Dünya çapında geniş yankı uyandıran Instagram tabanlı Threads uygulaması hızla dolandırıcıların da yeni yöntemi haline geldi. 100 milyonu aşkın kullanıcıya erişen uygulamayı taklit eden dolandırıcılar bu yöntemle kullanıcıların paralarını kendilerine yatırması için kandıran yöntemler ortaya çıkartmaya başladı.

        Kaspersky uzmanları tarafından keşfedildiği belirtilen yöntemlerle dolandırıcıların kullanıcıları kandırmak, hesaplarına, kişisel verilerine ve hatta finansal bilgilerini illegal bir şekilde ele geçirmek için sanki Threads uygulamasıymış gibi lanse ettiği açıklandı.

        VAR OLMAYAN WEB SÜRÜMÜ TAKLİT EDİLİYOR

        Siber güvenlik şirketinden yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılar, Threads'in aslında hiç var olmayan bir web sürümünü taklit eden kimlik avı sayfaları geliştirdi. Bu yolla kullanıcılar, oturum açma kimlik bilgilerini sisteme girmeleri için kandırılarak kişisel bilgilerini dolandırıcılara kaptırıyor. Threads, diğer Meta hizmetleriyle bağlantılı olduğundan, kullanıcılar Instagram ve Facebook gibi çeşitli sosyal medya hesaplarına erişimi kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalabiliyor. Bu sadece kimlik hırsızlığı ve doxing gibi kişisel verilerin ele geçirilmesiyle sınırlı kalmayarak mali riskler de beraberinde getirebiliyor. İşletmeler bu hesapları reklam kampanyaları oluşturmak için kullandığından, kişisel bankacılık ve hatta kurumsal finansman bilgilerinin yanlış ellere geçme ihtimali doğuyor.

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        HAYALİ THREADS COIN HİZMETİ

        Diğer bir aldatmaca da, özellikle Metaverse içindeki fiziksel ve dijital dünyalar arasındaki boşluğu kapatarak gelişmiş olanaklar sunduğunu iddia eden Threads Coin adlı hayali bir hizmeti içeriyor. Kullanıcılar bu coini Ethereum kullanarak satın alma eğilimi gösterebiliyor. Bununla birlikte, uygulamayı kullanan kullanıcıların deneyimleyeceği tek sonuç ise maddi kayıplar olarak öne çıkıyor.

        TAKİPÇİ KAZANDIRMA YALANI

        Bir diğer entrika ise, kullanıcılara yeni sosyal medya uygulamasında ücretsiz olarak yeni takipçiler kazanma fırsatı sunuyor. Bu vasıtayla 10.000, 25.000 veya 50.000 takipçi seçilebiliyor. İstenen seçenek seçildikten sonra, kullanıcının bir doğrulama sürecinden geçmesi isteniyor. Bu da kısa mesaj göndermeyi ve potansiyel olarak özel bir ödül kazanmayı vaat eden mevcut seçeneklerden birini seçmeyi içeriyor. Ancak ödülü talep etmek için kullanıcının ödeme yapması gerekebiliyor. Bunun sonucunda ne yazık ki, asla vaat edilen ödül gönderilmiyor ve kullanıcı yaşadığı mali kayıpla baş başa kalıyor. Ayrıca bu faaliyetler, kullanıcıları kısa mesajlar yoluyla bu entrikayı paylaşmaya teşvik ederek dolandırıcılığı yaymak için farkında olmadan birer araç haline getirebiliyor.

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