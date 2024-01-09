Doğu Demirkol: Neden Euro olduğunu anlamadım
Doğu Demirkol'un senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Yaşam Koçu'nun galası yapıldı. Filmin konusu gereği çekimlerden önce yaşam koçlarının seanslarına katıldığını söyleyen Demirkol, ödemeyi neden Euro üzerinden aldıklarını anlayamadığını söyledi
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Yapımcılığını Wovie, Dmc & Netd ve RetroPro’nun üstlendiği, Doğu Demirkol’un senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Yaşam Koçu'nun galası yapıldı.
Burak Kuka'nın yönettiği 'Yaşam Koçu'nda Doğu Demirkol'a başrollerde Yağmur Tanrısevsin, Bülent Çolak, Hakan Meriçliler, Nazlı Tosunoğlu ve Ebrar Demirbilek paylaştı.
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Ayşe Kırca - Doğu Demirkol
Film ekibinin tam kadro katıldığı gala gecesine birçok ünlü katıldı. Filmin senaristi ve başrol oyuncusu Doğu Demirkol, galaya filmde kamera karşına geçtiği yaşam koçu kostümüyel katıldı. Demirkol, yaptığı açıklamada; “Azıcık romantizmi var. Sadece komedi... Filmi araştırırken, ses ve karma terapistine gittim. Havaya yazmayayım diye çoğunun seansına katıldım Ses terapisi aldım, 45 dakikası 145 euroydu. Neden euro olduğunu anlamadım" dedi.
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Yağmur Tanrısevsin, filmle ilgili duygularını; “Komedi filmi ve eğlenceli... Çok heyecanlıyız. İnanılmaz gülecekleri bir film olacak" şeklinde diye getirdi.
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Umut Kırca - Oya Başar
Doğu Demirkol'un sevgilisi Ayşe Kırca'nın annesi Oya Başar, şunları söyledi; "Doğu Demirkol son zamanlarda hoş şeyler yapıyor. Projeyi biliyorum. Oluşurken birlikte çok konuştuk. Bu ara biraz hastalık geçirdim. Hasta hasta kalkıp geldik oğlumuzun filmini izleyeceğiz."
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Birgül Gerçeker - Behzat Gerçeker
Galaya konuk olarak katılan Behzat Gerçeker, filmlere ilgili olarak; "Heyecanla bekliyoruz. Samsun Demir'den güzel müzikler çıktığı gibi güzel filmlerde gelecek" cümlelerini sarf etti. Gerçeker, "Hiç yaşam koçunuz oldu mu?" sorusuna, "Öyle imkanım olmadı. Ama ülkemizdeki genç yeteneklere koçluk yapmaya çalıştım. Tarkan, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'dan çok şey öğrendim" yanıtını verdi.
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Yaşam koçluğu adı altında insanların duygusunu sömürenlere karşı paylaşımlarıyla gündem oluşturan ve bir çok konuda cesur açıklamalarıyla bilinen avukat Feyza Altun’da 'Yaşam Koçu' filminin galasına katılan isimlerin arasında yerini aldı. "Paylaşımlarınızla dışarıdan nasıl tepkiler alıyorsunuz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi: Seven de var sevmeyen de... Bir avukat olarak hukuki bilen insan olarak, hukuk bilmeyen insanları korumak zorunda istiyorum. Uzmanların iş yaptığı, kanuna uyulduğu ve barış içinde yaşandığı ülke hayal ettiğim için kimseden korkmam gerektiğini düşünmüyorum. Kanun dışı iş yapanların karşısında olmam gerektiğini düşünüyorum. Çok tehdit edildim. Bir tane canım var Allah'a ve halka emanet olduğunu düşünüyorum.
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