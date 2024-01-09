Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Doğu Demirkol: Neden Euro olduğunu anlamadım

        Doğu Demirkol: Neden Euro olduğunu anlamadım

        Doğu Demirkol'un senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Yaşam Koçu'nun galası yapıldı. Filmin konusu gereği çekimlerden önce yaşam koçlarının seanslarına katıldığını söyleyen Demirkol, ödemeyi neden Euro üzerinden aldıklarını anlayamadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 13:53 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yapımcılığını Wovie, Dmc & Netd ve RetroPro’nun üstlendiği, Doğu Demirkol’un senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Yaşam Koçu'nun galası yapıldı.
          Burak Kuka'nın yönettiği 'Yaşam Koçu'nda Doğu Demirkol'a başrollerde Yağmur Tanrısevsin, Bülent Çolak, Hakan Meriçliler, Nazlı Tosunoğlu ve Ebrar Demirbilek paylaştı.

        • 2

          Ayşe Kırca - Doğu Demirkol
          Film ekibinin tam kadro katıldığı gala gecesine birçok ünlü katıldı. Filmin senaristi ve başrol oyuncusu Doğu Demirkol, galaya filmde kamera karşına geçtiği yaşam koçu kostümüyel katıldı. Demirkol, yaptığı açıklamada; “Azıcık romantizmi var. Sadece komedi... Filmi araştırırken, ses ve karma terapistine gittim. Havaya yazmayayım diye çoğunun seansına katıldım Ses terapisi aldım, 45 dakikası 145 euroydu. Neden euro olduğunu anlamadım" dedi.

        • 3

          Yağmur Tanrısevsin, filmle ilgili duygularını; “Komedi filmi ve eğlenceli... Çok heyecanlıyız. İnanılmaz gülecekleri bir film olacak" şeklinde diye getirdi.

        • 4

          Umut Kırca - Oya Başar

          Doğu Demirkol'un sevgilisi Ayşe Kırca'nın annesi Oya Başar, şunları söyledi; "Doğu Demirkol son zamanlarda hoş şeyler yapıyor. Projeyi biliyorum. Oluşurken birlikte çok konuştuk. Bu ara biraz hastalık geçirdim. Hasta hasta kalkıp geldik oğlumuzun filmini izleyeceğiz."

        • 5

          Birgül Gerçeker - Behzat Gerçeker

          Galaya konuk olarak katılan Behzat Gerçeker, filmlere ilgili olarak; "Heyecanla bekliyoruz. Samsun Demir'den güzel müzikler çıktığı gibi güzel filmlerde gelecek" cümlelerini sarf etti. Gerçeker, "Hiç yaşam koçunuz oldu mu?" sorusuna, "Öyle imkanım olmadı. Ama ülkemizdeki genç yeteneklere koçluk yapmaya çalıştım. Tarkan, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'dan çok şey öğrendim" yanıtını verdi.

        • 6

          Yaşam koçluğu adı altında insanların duygusunu sömürenlere karşı paylaşımlarıyla gündem oluşturan ve bir çok konuda cesur açıklamalarıyla bilinen avukat Feyza Altun’da 'Yaşam Koçu' filminin galasına katılan isimlerin arasında yerini aldı. "Paylaşımlarınızla dışarıdan nasıl tepkiler alıyorsunuz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi: Seven de var sevmeyen de... Bir avukat olarak hukuki bilen insan olarak, hukuk bilmeyen insanları korumak zorunda istiyorum. Uzmanların iş yaptığı, kanuna uyulduğu ve barış içinde yaşandığı ülke hayal ettiğim için kimseden korkmam gerektiğini düşünmüyorum. Kanun dışı iş yapanların karşısında olmam gerektiğini düşünüyorum. Çok tehdit edildim. Bir tane canım var Allah'a ve halka emanet olduğunu düşünüyorum.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Habertürk Anasayfa