Doğu Demirkol: Neden Euro olduğunu anlamadım

Yaşam koçluğu adı altında insanların duygusunu sömürenlere karşı paylaşımlarıyla gündem oluşturan ve bir çok konuda cesur açıklamalarıyla bilinen avukat Feyza Altun’da 'Yaşam Koçu' filminin galasına katılan isimlerin arasında yerini aldı. "Paylaşımlarınızla dışarıdan nasıl tepkiler alıyorsunuz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi: Seven de var sevmeyen de... Bir avukat olarak hukuki bilen insan olarak, hukuk bilmeyen insanları korumak zorunda istiyorum. Uzmanların iş yaptığı, kanuna uyulduğu ve barış içinde yaşandığı ülke hayal ettiğim için kimseden korkmam gerektiğini düşünmüyorum. Kanun dışı iş yapanların karşısında olmam gerektiğini düşünüyorum. Çok tehdit edildim. Bir tane canım var Allah'a ve halka emanet olduğunu düşünüyorum.