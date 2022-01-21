Doğalgazda tüketim rekoru

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BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, önceki gün Türkiye'de doğalgaz tüketiminde tarihi rekor kırıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, "19 Ocak 2022 tarihinde günlük 288 milyon metreküp doğalgaz tüketimi ile Türkiye rekorunun yanı sıra 81 ilimizin 73'ünde de günlük doğal gaz tüketim rekoru kırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Doğalgaz tüketiminde günlük rekor daha önce 280 milyon metreküple 19 Ocak 2021'de gerçekleşmişti.

'TÜM ÖNLEMLER ALINDI'

Bunun yanında BOTAŞ'ın internet sitesinde İran'dan gaz arzının teknik bir arıza sebebiyle 10 günlüğüne kesilmesiyle ilgili olarak yer alan açıklamada söz konusu arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtildi ve şunlar kaydedildi:

"Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."

TÜKETİMDE EN BÜYÜK PAY KONUTLARIN

BOTAŞ'ın belirttiği gibi hava koşulları sebebiyle gaz tüketimi rekor seviyeye çıkarken, Türkiye'de en büyük tüketimi yüzde 32'lik payla konutlar gerçekleştiriyor. Konutları yüzde 28 ile santrallar, ve yüzde 26 ile sanayi kuruluşları takip ediyor.

Kullanım alanı Miktar (Milyar m3) Pay Santral 13,6 28% Sanayi 12,7 26% Konut 15,6 32% Diğer 6,3 13% TOPLAM 48,2 100%

EN BÜYÜK 2. REZERVE SAHİP

Rusya'nın ardından dünyada en büyük gaz rezervine sahip olan İran'ın kanıtlanmış 33.8 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor. Bu dünyadaki toplam rezervin yüzde 17'sini oluşturuyor. Henüz resmi duyuru yapılmasa da ABD basını İran'ın yakın zamanda 7 trilyon metreküplük yeni rezerv bulduğunu bildirdi. Bu haberler doğruysa İran Rusya'yı da geride bırakarak dünyanın en büyük gaz rezervine sahip olabilir.

11 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAK

Bunun yanında İran Enerji Bakanlığı küresel olarak artan enerji fiyatlarından fayda sağlayabilmek amacıyla üretim ve ihracatı artırma hedefleri olduğunu duyurdu. Buna göre 2022 yılında İran günlük üretim hacmini 240 milyon metreküp artırmak için 11 milyar dolarlık yatırım yapacak. Ülkede günlük üretimin istikrarlı bir şekilde 1 milyar metreküpün altına düşmemesi hedefleniyor.