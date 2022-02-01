Doğalgazda santrallere yüzde 14'lük zam

AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

AA'nın haberine göre; BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu, sanayi abonelerinin tarifesinde ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 14 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 6 bin 300 liraya çıktı. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.