Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Doğalgaz yardımı başvuruları başladı! e-Devlet başvuru ekranı ile 450-1150 TL doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek?

Doğalgaz yardımı kapsamında 450-1150 TL ödeniyor! Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Doğalgaz yardımı başvuru şartları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamasının ardından gündeme geldi. Yanık, doğalgaz yardımı başvurularının 5 Eylül günü itibarıyla başladığını duyurdu. Son dakika gelişmesinin ardından, ev sahibi ve kiracıların başvuru yapabileceği fatura destek ödemelerinin detayları merak konusu oldu. İşte, 2022 Doğalgaz yardımı başvurusu ve şartları hakkında merak edilenler...

13.09.2022 - 15:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • Doğalgaz yardımı başvurusunun nasıl yapılacağı ve şartları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 milyar TL bütçe ile hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği başvurularının 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren başladığını duyurdu. Ev sahibi veya kiracı, tüm vatandaşlar doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilirler. İşte, 2022 e-Devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN DOĞALGAZ YARDIMI AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, ''Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

  • DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini aktararak, tutarın yıllık 450 TL ile 1150 T arasında değişeceğini duyurdu. 

    Yanık; "Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek." ifadelerini kullandı.

  • DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğalgaz yardımı başvurularının 5 Eylül tarihi itibariyle başladığını duyurdu.

  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.