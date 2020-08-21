Türkiye tarihindeki en büyük doğalgaz keşfini yaptı

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Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin,Türkiye'nin doğalgaz ithalat faturasını yılda 2.6 milyar dolar azaltabileceğini öngördü.

Türkiye'nin geçen yıl 45.3 milyar metreküp doğal gaz ithalatı gerçekleştirdiğini anımsatan Arslan, "Yıllık doğal gaz maliyetimizin 12 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde, keşfedilen doğalgaz kuyusundan yıllık 10 milyar metreküp üretim yapılması durumunda doğal gaz ithalat faturamız her yıl yaklaşık olarak 2.6 milyar dolar azalacaktır." dedi.



'FİYAT OLUŞUMU VE ARZ ÇEŞİTLİLİĞİ İÇİN FIRSAT'

Arslan, Türkiye'nin ithalat bağımlılığı göz önüne alındığında yerli kaynaklarla üretim yapmanın birçok açıdan önemi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Türkiye doğalgaz ithalatını uzun dönemli kontratlarla sağlıyor. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte 30 milyar metreküp civarında kontratın süresi sona erecek. Keşfedilen doğalgaz sahasındaki üretim kapasitesi, sona erecek kontratlardaki miktarın bir bölümünün yerli doğalgaz kaynağı ile karşılanabilmesi imkanını sağlayacak. Önümüzdeki yıllarda artacağını tahmin ettiğimiz doğalgaz talebi ile kademeli olarak bitecek doğalgaz ithalat kontratları bir arada değerlendirildiğinde ülkemizin yerli üretim imkanlarına sahip olabilmesi fiyat oluşumu ve arz çeşitliliği anlamında büyük bir fırsat yaratacaktır. Diğer taraftan orta ve uzun vadede üretilen doğalgazın ihraç edilmesi gibi seçeneklerin de gündeme gelebileceğini düşünüyorum."