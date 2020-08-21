Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı, Batı Karadeniz’in Tuna-1 bölgesinde arama çalışmaları yürütmekte olan Fatih sondaj gemisi tarafından 320 milyar metreküp seviyesinde doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu.
'KANUNİ GEMİSİ DE DEVREYE GİRDİKTEN SONRA KARADENİZ'DE ARAMALARA KATILACAK'
Karadeniz gazını 2023'te milletin kullanımına sunmayı hedeflediklerini aktaran Cumhurbaşkanı şöyle devam etti. ''İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya Gaz Sahası ile bismillah dedik, Allah'ın izniyle devamı gelecek. Sadece denizlerde değil kendi topraklarımızdaki aramaları da daha sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız.''
'ENERJİDE NET İHRACATÇI KONUMUNA GELENE KADAR DURMAK YOK'
Türkiye'nin diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarını da çoğalttığını söyleyen Erdoğan Doğu Akdeniz konusunda da şu sözleri sarf etti: ''AB, Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçma sapan haritaların en büyük zararı AB'ye vereceği unutulmamalıdır.''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Zonguldak'ta Fatih sondaj gemisinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile canlı bağlantı yaptı.
Bakan Albayrak konuşmasında Türkiye'de cari açık konusunun gündemden kalkacağını ve artık cari fazla ve döviz fazlası döneminin başlayacağını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Teknik çalışmalara göre burada bulmuş olduğumuz gaz çok kaliteli görünüyor. Bunlar ilerde bize maliyet açısından olumlu yansıyacak." ifadesini kulandı. Dönmez bölgede 6 bin kilometrekarelik sismik çalışma daha yapılacağını belirtti.
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