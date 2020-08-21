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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı, Batı Karadeniz’in Tuna-1 bölgesinde arama çalışmaları yürütmekte olan Fatih sondaj gemisi tarafından 320 milyar metreküp seviyesinde doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu.

'HEDEFİMİZ 2023'TE KARADENİZ GAZINI KULLANIMA SUNMAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna 1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Daha önce Tuna 1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz alanda tüm mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler yeni doğal gaz keşiflerine işaret ediyor. İnşallah devamı en kısa sürede gelecek. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik.'' dedi.

'KANUNİ GEMİSİ DE DEVREYE GİRDİKTEN SONRA KARADENİZ'DE ARAMALARA KATILACAK'

Karadeniz gazını 2023'te milletin kullanımına sunmayı hedeflediklerini aktaran Cumhurbaşkanı şöyle devam etti. ''İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya Gaz Sahası ile bismillah dedik, Allah'ın izniyle devamı gelecek. Sadece denizlerde değil kendi topraklarımızdaki aramaları da daha sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız.''

'ENERJİDE NET İHRACATÇI KONUMUNA GELENE KADAR DURMAK YOK'

Cari açığın en büyük sebebinin hep enerji olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hala enerjide ciddi ithalatçı durumdayız, daha çok arama yapıp enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak yok. Geleceğin teknolojilerine de yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Tüm alanlarda en güçlü şekilde varlığımızı göstermekte kararlıyız. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilecek güce, iradeye ve kaynağa sahiptir. Yunanistan başta olmak üzere bu meselede karşımıza dikilenlerin hepsi haklı olduğumuz biliyor. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçma sapan haritaların yarın öbür gün en büyük zararı AB'ye vereceği unutulmamalıdır. Sakarya Gaz Sahasındaki keşiften sonra artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarını da çoğalttığını söyleyen Erdoğan Doğu Akdeniz konusunda da şu sözleri sarf etti: ''AB, Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçma sapan haritaların en büyük zararı AB'ye vereceği unutulmamalıdır.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Zonguldak'ta Fatih sondaj gemisinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile canlı bağlantı yaptı.

Bakan Albayrak konuşmasında Türkiye'de cari açık konusunun gündemden kalkacağını ve artık cari fazla ve döviz fazlası döneminin başlayacağını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Teknik çalışmalara göre burada bulmuş olduğumuz gaz çok kaliteli görünüyor. Bunlar ilerde bize maliyet açısından olumlu yansıyacak." ifadesini kulandı. Dönmez bölgede 6 bin kilometrekarelik sismik çalışma daha yapılacağını belirtti.