Bakan Albayrak: Cari açık gündemden kalkacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih Sondaj Gemisinden basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Türkiye'de cari açık konusunun gündemden kalkacağını ve artık cari fazla ve döviz fazlası döneminin başlayacağını söyleyen Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bugün Türkiyemizin milli enerji politikaları açısından tarihi bir gün. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir sürece şahitlik ediyoruz. Bugünün şöyle bir anlamı var. Ağustos malum zaferler ayı. Malazgirt'ten Mohaç'a, Büyük Taarruz'dan Sakarya'ya kadar zaferlere imza atmışız. Yine bir Ağustos ayında makus talihimizi tarihe gömdüğümüz, şanlı bir zafere imza attığımız bir güne tanıklık ediyoruz.

- Türkiye tam bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım attı. Bugün burada keşfedilen gaz 83 milyonun. İşin ekonomik boyutu itibarıyla bugün teknik süreci değerlendirdikten sonra çok net şunu ifade edebilirim ki mevcut keşif ve potansiyelle birlikte ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık kaldırdığımızı söyleyebiliriz, cari fazlayı ve döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece girdiğimizi elhamdülillah görmüş oldum.

Zonguldak'ta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Teknik çalışmalara göre burada bulmuş olduğumuz gaz çok kaliteli görünüyor. Bunlar ilerde bize maliyet açısından olumlu yansıyacak." derken bölgede 6 bin kilometrekarelik sismik çalışma daha yapılacağını belirtti.

Dönmez, "İşlerimiz henüz bitmedi. Bin metre daha derine ineceğiz. Veriler bize aşağıda 2 katmanın daha olduğunu, bunların benzer yapılarda olduğunu ve dolayısıyla oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor." şeklinde konuştu.