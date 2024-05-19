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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da ilginç olay! Kavgayı ayıramayınca ezan okudu

        Şanlıurfa'da ilginç olay! Kavgayı ayıramayınca ezan okudu

        Şanlıurfa'da, iki grup arasında park yeri nedeniyle çıkan kavga ilginç anlara sahne oldu. Kavga eden tarafları ayırmak isteyen bir kişi, başarılı olamayınca ezan okumaya başladı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 16:16 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:21
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        Kavgayı ayıramayınca ezan okudu
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        Şanlıurfa'da iki grup arasında Türkiye'de sıkça yaşanan park yeri kavgası çıktı. Ancak habere, kavganın kendisinden çok tarafları ayırmaya çalışan bir kişinin kullandığı yöntem konu oldu.

        Dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde iddiaya göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Çevredekiler tarafları ayırmak için araya girerken, bir kişi ise kavga edenlerin ayrılması amacıyla farklı bir yol denedi.

        Kavga edenlerin yanına giden kişi, elini kulağına götürerek ezan okumaya başladı. Görenleri şaşırtan kişinin ezan okuyarak sonlandırmaya çalıştığı kavga ise çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

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        #park yeri kavgası
        #Şanlıurfa
        #ezan okuyarak kavgayı ayırmaya çalışan adam
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