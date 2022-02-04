Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yapılacak doğalgaz desteği başvuruları gündemde. Şubat ayının başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de 2022 yılının ilk haftalarında Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen Doğalgaz yardımı ödemeleri oldu. Kısa bir süre çncesine kadar kış aylarında ihtiyaç sahibi habnelere ödenen kömür yardımı, bu seneden itibaren doğalgaz yardımı olarak ödenmeye devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ve başvuruları ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. İşte Bakan Yanık'ın açıklamaları doğrultusunda Doğalgaz desteği ne kadar olacak, başvuru şartları neler ve kimlere verilecek sorularının cevapları