Diyetisyen uyardı! İşte sabahları almamanız gereken tek takviye
Sabah, akşam veya yemekten sonra, tıpkı reçeteli ilaçlarımızın zamanlaması gibi takviyelerin zamanlaması da önemlidir. Health Digest'ta yer alan özel bir röportajda, WellTheory'de kayıtlı diyetisyen ve diyetetik ve beslenmede çeşitliliği yönlendiren Sapna Bhalsod vitaminlerin zamanlamasının oldukça önemli olduğunu söylüyor.
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Pek çok takviyeyi sabah almak gayet iyi olsa da Bhalsod hangisini günün erken saatlerinde almaktan kaçınmamız gerektiğini paylaşıyor. Özellikle D vitamininin sabahları alınmaması gerektiğini vurguluyor.
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Bhalsod, D vitamininin bize sunduğu sayısız faydayı açıklayarak başlayarak; "D vitamini sadece kemik sağlığı ve mineral regülasyonunda bütünleyici bir rol oynamakla kalmıyor, aynı zamanda bağışıklık sistemimizi de modüle ediyor" diyor.
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Journal of Investigative Medicine'de yayınlanan 2012 tarihli bir araştırmaya atıfta bulunan Bhalsod, yeterli D vitamini olmadan kendimizi enfeksiyona ve otoimmüniteye daha yatkın bıraktığımızı açıklıyor.
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SABAHLARI AÇ KARNINA D VİTAMİNİ ALMANIN YAN ETKİLERİ OLABİLİR
Bhalsod, Health Digest'e "İlk uyandığınızda güneş ışığından D vitamini almak harika olsa da uyanır uyanmaz ek formda alırsanız, malabsorpsiyon ve mide rahatsızlığı riskiyle karşı karşıya kalırsınız." diyor.
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Bhalsod, "Sabahları aç karnına alındığında daha iyi emilen bazı takviyeler olsa da işlerini yapmak için yağa ihtiyaç duyanlar da var. D vitamini gibi yağda çözünen vitaminlerden sabah ilk iş olarak kaçınılmalıdır. Bunun yerine, sağlıklı yağlar, protein ve karbonhidratlarla dolu dengeli bir yemekle birlikte veya sonra alın." diye açıklıyor.
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Bhalsod, yemek sırasında veya yemekten sonra D vitamini almanın potansiyel olarak hoş olmayan yan etkilerden kaçınmamıza yardımcı olduğunu belirtiyor. "Bu yağlar - özellikle kolesterol - D vitamininin faydalarından yararlanmanın ve hassasiyeti olanlar için olası gastrointestinal rahatsızlıklardan (mide bulantısı veya mide rahatsızlığı) kaçınmanın anahtarıdır" diye açıklıyor.
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Dahası, Bhalsod, D vitaminini en büyük yemeğinizle eşleştirmenizi önerir. "Günün en büyük öğününde - tipik olarak kahvaltı, öğle yemeği veya akşam yemeği - muhtemelen daha fazla yağ yerken almanızı tavsiye ederim" diyor.
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Ancak, tarif bilgisi konusunda yetersizseniz korkmayın. Bhalsod, D vitamini emilimini destekleyen en sevdiği yemek önerilerini sunmaya devam ediyor.
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D VİTAMİNİ EMİLİMİ NASIL DESTEKLENİR?
Bhalsod, "D vitamini emilimini desteklemek, iltihaplanmayı azaltmak ve bağırsak sağlığını iyileştirmek için ideal yemeğim bir 'besleme kasesi'' diyor.
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Bhalsod, "Izgara somon, tatlı patates, biraz sotelenmiş sarımsak, mantar ve yanında lahana turşusu olan domates. Bunu yapraklı yeşilliklerden oluşan bir yatağın üzerine koyacağım ve ev yapımı biberli zeytinyağı sosu üzerinde gezdireceğim. Bu yemeğin sevdiğim yanı, elinizde ne sebze varsa kullanabilirsiniz ve yoğun bir haftaya hazırlanmak kolaydır." diyor.
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Nature Communications'da yayınlanan 2020 çalışmasına atıfta bulunan Bhalsod, D vitamini emilimi söz konusu olduğunda bağırsak sağlığımızın önemli bir oyuncu olduğunu söylüyor. "Vücudunuzu yüksek oranda işlenmiş gıdalarla besliyorsanız ve renkli sebze ve meyveleri sonradan düşünürseniz, vücudunuzun D vitamini de dahil olmak üzere herhangi bir besini emmesi çok daha zor olacaktır. D vitamini, bağırsak bariyerinizi veya bağırsak yapınızı düzenlemek ve dolayısıyla bağışıklık sisteminizi modüle etmek için inanılmaz derecede faydalıdır. Ayrıca gastrointestinal sistemde anti-enflamatuar etkilere sahiptir." diyor.
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Bhalsod, özellikle belirli sağlık koşullarına sahip olanlar için D vitamini takviyesine başlamadan önce doktorunuza danışmanın en iyisi olduğunu belirtiyor. D vitamini ve diğer takviyeler arasında bilinen bir etkileşim olmasa da, D vitamininin kalsiyum ve fosfor düzenlemesinde parmağı olduğuna dikkat çekiyor. "Yani, kronik böbrek hastalığıyla mücadele eden veya diyalize giren biriyseniz, takviye bir sağlık uzmanı tarafından yakından izlenmelidir."
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