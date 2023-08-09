Diyetisyen uyardı! İşte sabahları almamanız gereken tek takviye

Nature Communications'da yayınlanan 2020 çalışmasına atıfta bulunan Bhalsod, D vitamini emilimi söz konusu olduğunda bağırsak sağlığımızın önemli bir oyuncu olduğunu söylüyor. "Vücudunuzu yüksek oranda işlenmiş gıdalarla besliyorsanız ve renkli sebze ve meyveleri sonradan düşünürseniz, vücudunuzun D vitamini de dahil olmak üzere herhangi bir besini emmesi çok daha zor olacaktır. D vitamini, bağırsak bariyerinizi veya bağırsak yapınızı düzenlemek ve dolayısıyla bağışıklık sisteminizi modüle etmek için inanılmaz derecede faydalıdır. Ayrıca gastrointestinal sistemde anti-enflamatuar etkilere sahiptir." diyor.