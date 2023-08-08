Antrenmandan sonra içilecek en iyi içecekler! Protein ihtiyacını karşılayarak kas oranını artırıyor

Süt

Sütün sağlığınızı destekleyebilecek bir içecek olduğu açıktır. Kemik sağlığı için en dikkate değer olan, protein, karbonhidrat ve yağların yanı sıra temel mikro besinler olan kalsiyum ve D vitamini dengesine sahiptir. Aynı zamanda doyurucu, erişilebilir ve uygun bir beslenme kaynağıdır.

Uluslararası Spor Beslenme Derneği Dergisi'ndeki 2008 tarihli bir incelemeye göre, iş egzersiz sonrası beslenmeye geldiğinde, az yağlı süt aslında ticari sporcu içeceklerinden daha etkili olabilir. Aslında, araştırmacılara göre süt tüketimi olumlu bir protein dengesini iyileştirebilir. Bu önemlidir, çünkü egzersiz protein sentezini arttırırken, protein yıkımı üzerindeki etkileri daha fazladır. Sütün bir yararı, bu proteinlerin daha iyi emilmesine ve serum protein düzeylerinin sürekli olarak yükselmesine izin veren 3:1 kazein/peynir altı suyu oranıdır. Daha yüksek oranda dallı zincirli amino asitlere sahip olan peynir altı suyu, kas tutulmasına yardımcı olur. Dahası, süt doğal olarak terlemeden kaynaklanan sıvı kayıplarıyla tükenen yüksek konsantrasyonlarda elektrolitler (yani sodyum ve potasyum) içerir.