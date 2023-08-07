Mide şikayetleri olanlar dikkat: Bu besinler sindirim problemlerine neden oluyor! Üstelik birçoğunu sağlıklı diye tüketiyoruz
Birçoğumuzun hayatımızın bir döneminde mide şikayetleri olmuştur. Özellikle mide hassasiyeti olan kişilerde reflü, gaz, ve şişkinlik gibi rahatsızlıklar görülür. Sindirim sorunlarının nedenlerinin başında tükettiğimiz yiyecekler gelir. Sindirimi etkileyen yiyecekler kişiden kişiye değişiklik gösterse de genel olarak bazı besinlerin mide rahatsızlıklarına sebebiyet verme oranları çok daha yüksek olabilir. Bu nedenle eğer mide problemlerini sıklıkla yaşıyorsanız tükettiğiniz besinlere göz atın. İşte sindirim sorunlarına neden olan 9 besin…
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Sindirim problemleri, genel sağlığı etkileyen ciddi bir sorundur. Önemsiz gibi görülüp çoğu zaman gözardı edilse de aslında vücut sisteminin işleyişini etkiler. Yediğimiz besinler ise bu sorunun tetikleyicilerinin başında gelir. Mide hassasiyeti olan kişiler sindirim sorunlarına neden olan gıdalardan özellikle uzak durmalıdır. Peki, hangi besinler sindirim sorunlarına yol açıyor?
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Bunu anlamak için vücudunuzu dinlemek, en doğru hareket olacaktır. Böylelikle hangi yiyeceklerin rahatsız edici olduğunu belirlemeye yardımcı olabilir. Fasulye veya lahanayı her yediğinizde sizi rahatsız ettiğini fark ederseniz, bu yiyeceklerden rahatsızlık duymadan keyif almaya devam etmek için yapabileceğiniz şeyler var. Turunçgiller ve nane gibi diğer yiyecekler de sindirim sorunlarını tetikleyebilir ancak bunlardan kaçınılması gerekebilir.
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Hangi yiyeceklerin sindirim sorunlarına neden olabileceğini ve midenizi rahatsız etmeleri durumunda ne yapabileceğinizi bilmek sağlığınız açısından oldukça yararlı olacaktır. Unutmayın, bu yiyeceklerden bazıları sizin için iyi besinler sağlar, bu nedenle midenizi rahatsız etmedikçe veya rahatsızlığa neden olmadıkça, sağlıklı beslenme planınızın bir parçası olarak yenebilir.
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İşte sindirim sorunlarına neden olan 9 besin…
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Kızarmış yiyecekler
Kızarmış yiyeceklerin yağ oranı yüksektir ve mide ağrılarına ve ishale yol açabilir. Önleyici Beslenme ve Gıda Bilimi tarafından 2021'de yayınlanan bu araştırmaya ek olarak, kızarmış yiyecekler de asit reflü ile ilişkilendirilmiştir.
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Bunun yerine şunu deneyin: Tavada kızartmayı (az yağ kullanarak) veya kavurma, fırınlama, soteleme ve karıştırarak kızartma gibi diğer az yağlı pişirme yöntemlerini tercih edin.
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Fasulye
Fasulye, gaza, karın rahatsızlığına ve şişkinliğe neden olabilen, sindirilemeyen, fermente olabilen lifler olan oligosakkaritler içerir. Midede veya bağırsağın üst kısmında sindirilmedikleri ve iyi bakteriler tarafından fermente edildikleri kolona doğru yol aldıkları için aslında bağırsak için faydalıdırlar. Bu işlem sırasında gaz oluşur. Bu nedenle, fasulye sizin için iyi olsa da rahatsızlığa neden olabilir.
Bunun yerine şunu deneyin: Kuru fasulyeleri en az 4 saat ıslatın ve pişirmeden önce suyu boşaltın, bu da gazı en aza indirmeye yardımcı olur. Araştırma ayrıca, fasulye yemeye alışkın değilseniz ve mide sorunları yaşıyorsanız, en az 8 hafta boyunca düzenli olarak ½ fincan fasulye tüketmenin rahatsız edici semptomları azaltabileceğini gösteriyor.
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Nane
Nanenin bazı insanlarda mide ekşimesi ve hazımsızlığı tetiklediği bilinmektedir. Nane, mide ve yemek borusu arasında bulunan yemek borusu sfinkterini gevşetebilir. Bu sfinkter gevşediğinde, mide asidinin yemek borusuna geri dönmesine neden olarak mide yanmasına ve hazımsızlığa neden olabilir.
Bunun yerine: Nane sizi rahatsız ediyorsa, ondan kaçının ve diğer otları veya diğer çay türlerini tercih edin.
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Yüksek fruktozlu mısır şurubu
Yüksek fruktozlu mısır şurubu, şekerleme ve hamur işleri yapmak için kullanılan bir tatlandırıcıdır ve bazı kişilerde gaz, ishal, şişkinlik ve kramplara neden olabilir.
Bunun yerine şunu deneyin: Beslenme gerçekleri etiketini okuyun ve bu tatlandırıcıyı içermeyen şeker, hamur işleri ve diğer yiyecekleri tercih edin.
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Çikolata
Çikolata, yemek borusu sfinkterinin (veya kapakçığın) gevşemesine neden olabilen ve nane ve narenciye gibi mide ekşimesine ve hazımsızlığa yol açabilen başka bir besindir. Bazı insanlar, bunu yapan yiyeceklerden birine veya bazılarına karşı duyarlı olabilir; bu nedenle, bu çok bireyseldir.
Bunun yerine şunu deneyin: Eğer çikolata mide ekşimesi ve hazımsızlık semptomlarına yol açıyorsa, tüketiminizi sınırlandırmayı deneyin. Bundan sonsuza kadar vazgeçmek zorunda değilsiniz, ancak şimdilik bundan kaçınmak isteyebilirsiniz.
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Sebzelerden bazıları
Turpgiller sebzeler, lahana ailesinden sebzelerdir ve lahana, brokoli, lahana ve yeşil lahana içerir. Gaza, karın rahatsızlığına ve şişkinliğe yol açabilen fasulyelerle aynı şekerleri içerirler. Ayrıca lif bakımından da yüksektir, bu da bazı kişilerin sindirmesini zorlaştırabilir.
Bunun yerine şunu deneyin: Bu sebzelerden rahatsızsanız, çiğ yemek yerine pişirin. Bu, onları midede daha kolay hale getirme ve gastrointestinal semptomları en aza indirme eğilimindedir.
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Narenciye
Portakal, greyfurt, limon ve misket limonu gibi oldukça asitli meyveler bazı insanlarda mide yanmasına neden olabilir. Bunun nedeni, turunçgil gıdaların özofagus sfinkterini (veya kapakçığı) gevşeterek asidin yemek borusuna girmesine ve mide yanmasına neden olabilmesidir. Asit ayrıca midenin boşalmasını yavaşlatabilir, bu da mide asidinin yemek borusuna geri akmasına ve tekrar mide yanmasına neden olabilir.
Bunun yerine şunu deneyin: Turunçgiller sizin için pek çok yararlı besin sağlar, ancak bu asitli yiyecekler asit geri akışına neden oluyorsa, onlardan kaçının ve tatlı bir atıştırmalık olarak diğer narenciye olmayan meyveleri tercih edin.
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Baharatlı yemek
Bazı insanlar, mide ekşimesine ve asit geri akışına neden olabilen baharatlı yiyeceklere karşı hassastır. Baharatlı yiyecekler, mide ile yemek borusu arasında oturan sfinkteri (veya kapakçığı) gevşetebilir, bu da asidik yiyeceklerin mideden yemek borusuna geri dönmesini sağlayarak mide ekşimesi ve asit reflü oluşturur.
Bunun yerine şunu deneyin: Baharatlı yiyeceklere karşı hassassanız, daha az biber ve baharat ekleyerek ısıyı düşürün veya tamamen ortadan kaldırın ve daha yumuşak yiyecekleri tercih edin.
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Şekerli ürünler
Şeker şurubu ile yapılan şeker, sakız ve diğer şekersiz yiyecekler bazı kişilerde gaza ve mide rahatsızlığına neden olabilir. İçindekiler listesini okuyun ve sorbitol, mannitol, ksilitol, eritritol ve malititol gibi "-ol" ile biten tatlandırıcılara dikkat edin.
Bunun yerine şunu deneyin: Şeker şurubu sizi rahatsız ediyorsa şeker, sakız ve onsuz yapılan diğer yiyecekleri tercih edin. Unutmayın, 2020-2025 Amerikalılar için Beslenme Yönergelerine göre, eklenen şeker toplam kalorinin yüzde 10'undan fazla olmayacak şekilde sınırlandırılmalıdır, bu nedenle şeker eklenmiş yiyecekleri de küçük miktarlarda tüketin.