Keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz! İşte sirke ile pişirme tüyoları
Bir mutfak için sirkeden daha gerekli olan çok az malzeme vardır. Görünüşe göre bu her yerde bulunan bileşen her yerde ve bu hiç de şaşırtıcı değil çünkü çok çeşitli kullanımlar için çalışıyor. Kilerinizde saklanmış beyaz damıtılmış sirke, elma sirkesi veya balzamik olsun, bunları düzenli olarak kullanma şansınız yüksektir.
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Ancak çoğu insan sirkenin gerçekte ne kadar değerli olduğunun farkında değil. O kadar çok farklı kullanımı var ki bazılarını neredeyse kesinlikle kaçırıyorsunuz. Ve evet, sirke temizlik amacıyla kullanılabilirken, yemek pişirirken de ciddi şekilde işe yarayabilir. Bu basit ve kolay yemek pişirme tüyolarıyla, sirke şişenizin yemek pişirme rutininizde daha da vazgeçilmez hale geldiğini göreceksiniz.
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MÜKEMMEL HAŞLANMIŞ YUMURTALAR İÇİN SİRKE KULLANIN
Haşlanmış yumurta, hayatın en gerçek zevklerinden biridir. Bu sadece sahanda yumurtanın daha sağlıklı bir versiyonu ve çıtır kenarları olmamasına rağmen, tekrar tekrar geldiğimiz bir yumurta hazırlığı. Ancak bir yumurtayı haşlamak en iyi ihtimalle zorlayıcı ve en kötü ihtimalle düpedüz sinir bozucu olabilir. Yumurtayı suya düşürdükten sonra beyazını bir arada tutmakta zorlanıyorsanız, yalnız değilsiniz. Neyse ki Downshiftology'ye göre sirke bu konuda yardımcı olabilir.
Tek yapacağınız şey haşlanmış yumurtalarınızı kaynatmak için suyunuzu getirmek, ardından suya biraz sirke eklemek. Yumurtanızı küçük bir tavada pişiriyorsanız, yaklaşık bir çorba kaşığı kullanmak yeterlidir. Sirkenin yumurtanızı boyamasını önlemek istiyorsanız daha açık renkli bir sirke seçin. Muhtemelen tadı kötü olmasa da, daha koyu renkli bir sirkenin neden olabileceği tuhaf görünümden kaçınmak isteyebilirsiniz.
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Peki, sirke tam olarak ne yapar? Yumurta aklarının birbirine yapışmasına yardımcı olur, böylece oluklu bir kaşıkla sudan çıkarmanız gereken bir yumurta dağınıklığı kalmaz. Endişelenmeyin sadece küçük bir sirke damlası kullanırsanız, yumurtalarınızdaki sirkeyi tatma konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak.
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SALATA SOSUNA ASİT EKLEYİN
Yağ bazlı bir sos lezzetli olabilir, ancak özellikle tadı hafif ve taze olması gereken bir salata yiyorsanız, tüm bu yağlılık damağınızda bunaltıcı olabilir. Ancak zeytinyağını tamamen bırakmanıza gerek yok sadece karışıma biraz sirke ekleyin. Sirke, birçok salata sosu tarifinde (ve mağazadan satın alınan salata soslarında) çok yaygın olan zengin yağlılığı ortadan kaldırabilir ve bu sebzelerden birkaç saniye istemenize neden olacak ferahlatıcı bir kalite katar.
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Sirke sebze bazlı bir salatada lezzetli olsa da bu diğer salata türlerinde de kullanamayacağınız anlamına gelmez. Makarna salatası için sirke ağırlıklı bir sosu seviyoruz çünkü makarna tüm bu sirke iyiliğini emebilir. Ayrıca, genellikle yağlı soslarda ağır olan tavuk salatalarına ve patates salatalarına hoş bir katkı sağlar. En sevdiğiniz salata tariflerini deneyin ve sirke ilavesinin ne gibi bir fark yaratabileceğini göreceksiniz.
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SİRKE İLE SEBZE TURŞUSU YAPIN
İster bahçedeki taze ürünlerinizi yılın ilerleyen zamanlarında kullanabilmek için korumaya çalışıyor olun, ister sadece yeni bir koruma yöntemini denemek isteyin, asitleme bazı lezzetli, asitli sebzeler yapabileceğiniz eğlenceli bir projedir. Hayatınızda daha fazla tazelik istediğinizde içine sokmak için mükemmeldir. Bununla birlikte, birçok ev aşçısı için, tuz çözeltisiyle turşu yapmaya çalışmak çok korkutucu. Neyse ki sebzelerinizi sirke ile de turşu yapabilirsiniz ve bu kolay bir işlemdir.
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Preserve & Pickle'a göre sirke, bakteri üremesini önleyerek ve bir gıdanın raf ömrünü uzatarak çalışır. Bununla birlikte, doğru sirke türünü seçtiğinizden emin olmanız gerekir. Asitliği yüzde 5 veya daha yüksek olan sirke aramalısınız. Bu yoğun asitlik olmadan bakteriler yine de büyüyebilir. Turşu yapmak istediğiniz çoğu sebze için damıtılmış beyaz sirke, yiyeceğe pek bir tat vermediği için en iyi seçeneğinizdir. Ancak salamura sebzelerine daha fazla lezzet katmak isteyenler için malt sirkesi de sağlam bir seçim olabilir. Tüm zamanların en sevilen salamura yiyeceklerinden biri olan soğan turşusu yapıyorsanız, bu özellikle iyi bir seçenektir.
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TANE TANE PİLAV YAPIN
Pirinç pişirmek gerçekten bir sanattır. Nasıl yapıldığını bilmiyorsanız kıtır kıtır, sert taneler veya kabarık bir pirinç püresi ile karşılaşabilirsiniz. Ancak pirinç yapmakta zorlanıyorsanız, sirkenin sürece yardımcı olabileceğini öğrenmek sizi mutlu edebilir. Tatlı Bezelye ve Safran'a göre, pişirdiğiniz pirince sirke eklemek çok faydalı olabilir. Bunun nedeni, asidin pirinçteki nişastaların bir kısmını parçalaması ve bununda pirincin pişirme sıvısını emmesine yardımcı olmasıdır. Bu, daha kabarık pirince yol açabilir ve tüm pirinç severlerin gerçekten istediği bu değil mi?
Bu sirke tüyosu her türlü pirinçte işe yarar ama özellikle kahverengi pirinçle çalışırken işinize yarayabilir. Kahverengi pirinci zaten iyice pişirmek zor olabilir. Bu nedenle sirke ilavesiyle düzgün bir şekilde kabarmasını sağlarsınız, böylece pişmesi için sonsuza kadar beklemeniz gerekmez. Bu kadar basit bir hilenin pirinç pişirmeyi bu kadar kolaylaştıracağını kim bilebilirdi?
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PEYNİRİNİZİ DAHA UZUN SÜRE SAKLAMAK İÇİN KULLANIN
Sebzeleri sirke içinde salamura etmenin bozulma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabileceği gerçeğini zaten biliyoruz. Ama bunun sadece sebzeler için olmadığını biliyor muydunuz? Sirke, mutfağınızdaki diğer yiyecekleri de korumaya yardımcı olabilir. Buna harika bir örnek ise peynirdir. Thrifty Fun'a göre sirke küf oluşumunu yavaşlatır. Bu nedenle peynirinizin bozulmasından endişe ediyorsanız, daha uzun süre dayanmasına yardımcı olmak için biraz sirke kullanabilirsiniz.
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İşlem oldukça kolaydır. İlk olarak, peynirinizi ambalajdan çıkarın. Ardından, bir kağıt havluyu biraz sirke ile nemlendirin. Damıtılmış beyaz sirke burada en iyi yardımcınız olacak. Kağıt havlunun nemli olduğundan emin olun, ancak sirkeye batırmaktan kaçının. Sonuçta, muhtemelen peynirinizin lezzetini etkilemesini istemezsiniz. Ardından, peyniri nemli kağıt havluya sarın, fermuarlı plastik bir torbaya veya benzeri bir şeye koyun ve buzdolabınıza geri koyun. Birkaç gün sonra kağıt havlunun kuruduğunu fark ederseniz, kağıt havluyu nemli tutmak için işlemi tekrarlayın.
Sirkeyi bu şekilde kullanmak, peynirinizin bu kadar hızlı bozulmasını önleyecek ve bu süreçte size biraz para kazandıracaktır. Sonuçta, iyi peynir ucuz değildir!
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ETİNİZİ SİRKE İLE YUMUŞATIN
Ev aşçılarının et pişirirken sıklıkla unuttukları bir adım varsa, o da eti yumuşatmayı hatırlamaktır. Atlanması kolay bir adımdır, ancak onsuz, gerçekten istediğinizden daha sert bir et kesimiyle karşılaşabilirsiniz. Tabii ki her zaman o et tokmağını çıkarıp vurmaya başlayabilirsiniz, ancak daha iyi bir yol var: sirke kullanmak. eHow'a göre, bir bifteği yumuşatmak için sirkeyi kolayca kullanabilirsiniz. Aynı durum diğer et türleri için de geçerlidir.
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İlk olarak bir ölçü sirkeyi iki ölçü ılık sıvıyla karıştıracaksınız. Bunun için et suyu genellikle en iyi seçeneğinizdir. Eti yumuşatırken aynı zamanda marine etmek istiyorsanız, karışıma biraz baharat ve çeşni ekleyin. Kesime biraz daha yağlılık vermek istiyorsanız, burada da yağ kullanabilirsiniz. Ardından, sirke karışımının gerçekten içine girmesine izin vermek için etinizde birkaç delik açın. Eti karışıma batırın ve yaklaşık iki saat veya pişirmeye hazır olana kadar buzdolabına koyun.
Evet, bu adım fazladan zaman alıyor ancak sonunda ne kadar yumuşak ve sulu olduğunu gördüğünüzde harcadığınız fazladan birkaç saate değdiğini anlayacaksınız.
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DENİZ ÜRÜNLERİNİ PİŞİRİRKEN ELLERİNİZE GELEN BALIK KOKUSUNU YOK EDİN
Evde lezzetli bir deniz ürünü yemeği yapmanın özel ve kutlama hissi veren bir yanı var. Ancak insanların yeterince bahsetmediği bir dezavantajı var; çiğ balığı elledikten sonra ellerinizde kalan balık kokusu. Bu dünyadaki en iyi koku değil ve muhtemelen eliniz yüzünüze her değdiğinde bir balık kokusu almak zorunda kalarak gününüze devam etmek istemeyeceksiniz. Ama sabun ve su onu kesmiyorsa ne yapman gerekiyor?
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My Backyard Life'a göre o balık kokusundan kurtulmak için sirke kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken biraz sirkeyi limon suyuyla karıştırmak. Bir bardak sirke ve ¼ bardak limon suyu karıştırın. Daha sonra karışıma biraz bulaşık deterjanı ekleyin ve yaklaşık yarım saat bekletin. 30 dakikanın sonunda ellerinizi karışıma batırın ve ovalamaya başlayın. Birkaç dakika içinde o balık kokusunu ellerinizden kolayca almış olacaksınız.
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BİR TUTAM SİRKE İLE KETÇAPINIZIN DAHA UZUN SÜRE DAYANMASINI SAĞLAYIN
Hepimiz, özellikle fiyatlar çok yüksekken, market alışverişlerimizi daha da ileriye götürmek isteriz. Bu, hala kullanabileceğiniz herhangi bir şeyi atmaktan kaçınmak isteyeceğiniz anlamına gelir. Ancak bazen bir sos kavanoza veya plastik ambalajına sıkışırsa, çıkarılması zor olabilir. Bir şişedeki son ketçabınıza indiğinizde kesinlikle durum budur. Zaten salladıysanız, o kırmızı kürenin son damlasını almaya çalışıyorsanız, ancak hala şişenin dibine yapışıyorsa, sirkenin yardımcı olabileceğini görebilirsiniz.
Tek yapmanız gereken, çalkalamadan önce ketçap şişesine biraz sirke dökmek. Bu ekstra biraz sıvı, şişede kalan ketçap parçasını yakalayacaktır. Ketçap zaten sirke içerir, bu nedenle pek çok ticari ketçap türünün bildiği yoğun tatlılığın bir kısmını dengelemeye yardımcı olsa da tadı çok fazla değiştirmemelidir. Bu hileyi kullanarak, o ketçabın tek bir damlasını bile boşa harcamadığınızdan emin olabilirsiniz.
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ÜRÜNÜNÜZÜ ONUNLA YIKAYIN
Muhtemelen evinizdeki her şeyi sirke ile temizleyebileceğinizi zaten biliyorsunuzdur, ancak sirkeyi ürünlerinizi yıkamak için de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Best Food Facts'e göre bakterilerden kurtulmak ve meyve ve sebzelerinizin olabildiğince temiz olduğundan emin olmak istiyorsanız, onları bir sirke çözeltisine batırmak akıllıca bir yoldur. Çözümünüzü yapmak için, bir ölçek sirkeye üç ölçek su kullanmak isteyeceksiniz ve ardından ürününüzü yaklaşık 10 dakika bekletin.
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Ancak, bu süreçte meyve ve sebzelerinizi daha fazla kirletmediğinizden emin olmak isteyeceksiniz. Ürününüzü yıkamak için lavaboyu kullanıyorsanız, meyvelerinizi içinde yıkamadan önce lavabonun mümkün olduğunca temiz olduğundan emin olmanız önemlidir ve bu özellikle son zamanlarda herhangi bir et işlemek için lavaboyu kullandıysanız doğrudur. Aksi takdirde lavabo yerine klozet kullanmak isteyebilirsiniz.
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HAŞLANMIŞ YUMURTALARINIZI SİRKE İLE DAHA KOLAY SOYABİLİRSİNİZ
İyi bir haşlanmış yumurtayı seviyoruz ve reçelli bir yumurta sarısını da umursamıyoruz. Ancak, yumurta kaynatmaya aşinaysanız, özellikle haşlanmış yumurtalarınızı daha yumuşak seviyorsanız, kabuğunu soymanın zor bir iş olabileceğini bilirsiniz. Peki, yumurta sarısının her seferinde mükemmel şekilde düştüğünden nasıl emin olabilirsiniz? Sirkenin bu konuda yardımcı olabileceğini öğrenince şaşırabilirsiniz.
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Wholesome Yum'a göre, yumurtalarınızı kaynattığınız suya sirke eklemek kabukların yumuşamasına yardımcı olarak soyulmasını kolaylaştırır. Suya tuz eklemek de kabukların daha kolay soyulmasına yardımcı olabilir.
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Bu işlem için damıtılmış beyaz sirke veya elma sirkesi kullanabilirsiniz, ancak balzamik sirke gibi bir şey seçmek istemeyeceğinizi unutmayın çünkü haşlanmış yumurtalarınıza arzu edilenden daha az bir tat verebilir. İşleri basit tutun ve haşlanmış yumurtalarınızı soymanın ne kadar kolay olduğuna şaşıracaksınız.
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PATATESLERİN LAPALAŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN SİRKE İLE KAYNATIN
Patatesleri haşladığınızda şeklinin bozulması ve lapalaşması canınızı sıkabilir. Patateslerinizi kaynattığınız suya sirke eklemek, çok çabuk pelteleşmemelerini sağlayacaktır. Bunun nedeni, sirkenin patateslerin yüzeyinde bir tür kabuk oluşturmasıdır ve bu da onların şeklini daha iyi korumalarına yardımcı olur. Muhtemelen bunun için tadı daha nötr olan bir sirke seçmek isteyeceksiniz, ancak herhangi bir sirke yapacaktır.
Pişirme işleminin yaklaşık yarısına kadar biraz sirke ekleyin ve patateslerinizin şeklini tutmasının ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi hayatınızın en iyi patates salatasını yapmaya hazırlanın.
NOT: En iyi patates haşlamasına ulaşmak için buharda pişirme yöntemini tercih edin. Böylelikle hem patateslerin formu bozulmaz hem de besin değeri kaybolmaz.
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