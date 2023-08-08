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        Haberler Yemek Yapma Lokum gibi ağızda dağılan et için tek bir tüyo yetiyor! Kuzu pirzolaları marine ederken bunu yapın

        Lokum gibi ağızda dağılan et için tek bir tüyo yetiyor! Kuzu pirzolaları marine ederken bunu yapın

        Kuzu pirzolası, herhangi birinin favori ızgara etler listesinin en üstüne çoğunlukla ulaşamasa da yine de ızgaraya atılacak en iyi etlerden biridir. Pirzola, kaburga, sığır filetosu ve omuz gibi kuzunun birden fazla bölümünden gelebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 17:37
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        • 1

          Omuz, bu pirzolaların daha az pişirme süresi gerektirmesi, uygun fiyatlı olması ve çok fazla lezzet içermesi nedeniyle özel bir değere sahiptir. Ancak bir kuzu pirzolaya daha fazla lezzet katabilmenin yollarından biri de bir çatalla delmektir.

        • 2

          Kuzu pirzolanızı alın ve normal bir çatal kullanarak etin her tarafını hafifçe delin. Daha sonra pirzolaları yaklaşık 15 dakika marine sosunda ıslatabilirsiniz.

        • 3

          Kuzunun uzun bir marine süresine ihtiyacı yoktur çünkü eti çatalla deldiniz. Böylelikle sosun pirzolanın içine nüfuz etmesine ve onu iyice tatlandırmasına izin veren kanallar oluşturdu.

        • 4

          Kelimenin tam anlamıyla hiçbir özel alet gerektirmediği için çıkarılması kolay bir numaradır. Sadece ortalama bir çatal bıçak takımı.

        • 5

          Kuzu pirzolanızı hızlı bir şekilde lezzet almaya hazırlamak iyi ve güzel olsa da asıl soru, bu harika tadı elde etmek için hangi sosları kullanmanız gerektiğidir.

        • 6

          KUZU PİRZOLASI İÇİN HARİKA SOSLAR

          Herhangi bir ette olduğu gibi, kuzu soslarını tatlandırmak için gerçekten harika çalışan belirli bileşenler vardır. Kuzunun gamey lezzetinin hayranı değilseniz, süt mükemmel bir seçenektir. Bir süt turşusu, eti yumuşatırken aynı zamanda kuzu pirzolalarının oyun kokusu ve lezzetini dengelemeye yardımcı olur.

        • 7

          Ancak kuzu etinin oyunsu halini seviyorsanız sütten uzak durun. Kuzuyu gerçekten patlatacak birçok başka malzeme var.

        • 8

          Bazı popüler olanlar kekik, biberiye, sarımsak, biber ve tuzdur. Biraz zeytinyağı ile karıştırıldığında, çatalın yaptığı iğne delikleri sayesinde aromatikleri gerçekten kuzu etine alabilirsiniz.

        • 9

          Kuzunun yanına çok yakışan bir diğer malzeme de beyaz peynirdir. Bazı Yunan lezzetlerini kuzu ile tatmak harika çünkü dünyanın o bölgesinde çok değerli.

        • 10

          Feta tuzlu su, nemli ve keskin aromalı tavuk göğsü yapmak için çok iyi çalışır. Kuzu için de harikalar yaratacak.

        • 11

          Pek çok başka aromatik ve sıvı da kuzu eti ile çalışır. Kırmızı şarap, kişniş, adaçayı, kekik, fesleğen, kimyon, kırmızı biber ve acı biber.

        • 12

          Hamsi ve limon suyu bile işe yarar. Ve çatalla yaptığınız iğne delikleri sayesinde, hepsi kuzuya ete dokunmadan bıraktığınızdan çok daha fazla nüfuz edecek ve lezzet verecektir.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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