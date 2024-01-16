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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da 24 ton uyuşturucu böyle imha edildi!

        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucunun imhası kamerada

        Zehir tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri geçtiğimiz yıl ele geçirilen yaklaşık 23 ton uyuşturucuyu imha etti. Diyarbakır'da kaydedilen görüntülerde uyuşturucu maddeler yakılarak yok edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:11
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          Diyarbakır'da 2023'te ele geçirilen toplam 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu madde imha edildi; o anlar havadan görüntülendi.

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          DHA'nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla 2023'te gerçekleştirilen operasyonlarda 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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          Hakkında müsadere kararı alınan uyuşturucu maddeler Diyarbakır Valiliği'nce oluşturulan heyet huzurunda Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi. O anlar, havadan görüntülendi.

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