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Haberler İş-Yaşam

Disney 7 bin çalışanını işten çıkarıyor

Disney, şubat ayında açıkladığı işten çıkarmalara bu hafta itibarıyla başladı

Giriş: 28.03.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
Disney 7 bin çalışanını işten çıkarıyor
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Disney CEO'su Bob Iger'in şubat ayında açıkladığı işten çıkarmalar başladı. Şirket tasarruf önlemleri kapsamında toplam 7 bin kişinin işine son verecek.

CNN tarafından elde edilen bilgi notuna göre, işten çıkarmalar üç kademede yapılacak. İlk işten çıkarmalar bu hafta yapılacak ve yöneticiler etkilenen çalışanları bilgilendirmeye başlayacak. Nisan ayındaki ikinci ve daha büyük dalgada binlerce çalışanın işine son verilecek. Son tur işten çıkarmalar ise şirketin planladığı 7 bin kişiyi işten çıkarma hedefine ulaşmak için "yaz başlamadan önce" gerçekleştirilecek.

'GEREKENİ YAPMALIYIZ'

Iger, bilgi notunda çalışanlarına hitaben "Birçok çalışma arkadaşımız ve dostumuzun Disney'den ayrılması hafife aldığımız bir şey değil. Zor zamanlarda, Disney'in şimdi ve gelecekte dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere olağanüstü eğlence sunmaya devam edebilmesi için gerekenleri her zaman yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

1 Ekim itibarıyla Disney yaklaşık 220 bin çalışana sahipti ve bunların 166 bini ABD'de çalışıyor. İşten çıkarılacak 7 bin personel küresel iş gücünün yüzde 3'ünü temsil ediyor.

İşten çıkarmalar, şirketin yönetim kurulunun Bob Chapek'i görevden almasının ardından Iger'in Kasım ayından Disney'e dönüşünü takip etti.
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