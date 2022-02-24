Dışişleri'nden Ukrayna'da yaşayan vatandaşlara uyarı

Rusya'nın Ukrayna'da harekat başlatmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına "Güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz." uyarısında bulunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ukrayna'da yaşayan değerli vatandaşlarımız,

Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.

Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır.

Bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929

Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin’de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612

Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa’da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026"

UKRAYNA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

Diğer yandan BBC'nin 2019'da paylaştığı verilere göre Ukrayna'da 20 bin Türk yaşıyor, bu sayının son 2 yılda arttığı belirtiliyor.