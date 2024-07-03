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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ortadoğu ve Suriye politikasına ilişkin iddialar hakkında açıklama: Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı: Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır

        Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu ve Suriye politikasına ilişkin ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır. Türkiye, Suriye'deki iç kargaşa neticesinde yaşanan insani trajedi karşısında da başlangıçtan bu yana ilkeli bir tutum sergilemiştir. Dış politikasını milli menfaatleri doğrultusunda güncelleyen ülkemiz, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan da çekinmemektedir." denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 08:10 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:46
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        Dışişleri'nden "Suriye" açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı tarafından, Ortadoğu ve Suriye politikasına ilişkin ortaya atılan iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır. Dış politikasını milli menfaatleri doğrultusunda güncelleyen ülkemiz, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan da çekinmemektedir." ifadelerini yer verildi.

        Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

        "Dış politikamız, devletimizin ve milletimizin çıkarlarını esas almaktadır. Türkiye, bu anlayış tahtında, güçlü tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu Ortadoğu’da barış, istikrar ve refahın tesisini hedeflemektedir. Bu siyasetin oluşturulmasında uluslararası hukuk, insani değerler ve küresel adalet arayışı temel prensiplerimizdir.

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        Türkiye, Suriye’deki iç kargaşa neticesinde yaşanan insani trajedi karşısında da başlangıçtan bu yana ilkeli bir tutum sergilemiştir. Dış politikasını milli menfaatleri doğrultusunda güncelleyen ülkemiz, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan da çekinmemektedir.

        Demokrasilerde yapıcı eleştirilerle dış politikaya katkı sağlamak elbette mümkündür. Bununla birlikte, siyasi rant uğruna gerçeklerin çarpıtılması ve ideolojik bağnazlığa dayalı ithamlarda bulunulması bu kapsamda değerlendirilemez.

        Ortadoğu ve Suriye politikamıza yönelik ortaya atılan iddialar, herhangi bir analitik nitelik taşımadığı gibi temel tarih bilgisinden dahi yoksundur.

        Türkiye, yıllardır taammüden ateş çemberine dönüştürülmüş bir coğrafyada huzur ve istikrar adası olmayı başarmıştır. Ülkemiz bölgede yaşanan savaşların dışında kaldığı gibi milletimizin huzur ve güvenliğini perçinlemiş, refahını artırmıştır. Bu süreçte savunma yeteneklerini de geliştiren ülkemiz, kendi coğrafyasında akamete uğrattığı terörle sınır ötesinde de mücadele edebilir hâle gelmiştir.

        Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek salt siyasi rant amacıyla mesnetsiz ithamlarda bulunan kesimlerin, bölgemize nüfuz etmeye çalışan egemen güçlerin vekilleri hâline geldikleri de gözden kaçırılmamalıdır.

        Dış politikadaki adımlarımızı, devletimizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda atmaya devam edeceğiz."

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