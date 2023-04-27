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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'da 'Nemesis Anıtı' açılmasına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı yetkililere düzenlenen suikastların faillerine ithafen anıt açılmasını şiddetle kınadı

Giriş: 27.04.2023 - 02:33 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'da 'Nemesis Anıtı' açılmasına kınama
Dışişleri'nden Ermenistan'da açılan 'Nemesis Anıtı'na sert tepki
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AA

Dışişleri Bakanlığı, Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı yetkililere düzenlenen suikastların faillerine ithafen Ermenistan’da anıt açılmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açılan "Nemesis Anıtı" hakkında yazılı açıklama yapıldı.

“1920’li yılların başlarında Osmanlı siyasi ve askeri liderlerinin yanı sıra dönemin Azerbaycanlı yetkililerine ve hatta bazı Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen suikastların faillerine ithaf edilen ‘Nemesis Anıtı’nın Erivan’da açılmasını şiddetle kınıyoruz.” ifadelerine yer verilen açıklamada, bu utanç verici anıtın açılmasının 31 diplomatın ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu olayın Ermeni basınında takdim ediliş tarzının da tasvip edilmesi mümkün olmayan çarpık bir tarih yorumunun bazı zihinlerde halen devam ettiğini gösterdiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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