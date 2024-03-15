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        Haberler Ramazan Diş kanaması orucu bozar mı Diyanet? Diş eti kanaması orucu bozar mı, engel olur mu, kan yutulursa ne olur?

        Diş kanaması orucu bozar mı? Diş eti kanaması olursa oruç bozulur mu?

        Oruç tutarken bazen istenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Örneğin; diş ve diş eti kanaması, aniden gelişen ve kişilerde oruca dair soru işareti yaratan bir durum. Diyanet bu konuda gerekli bilgilendirmeleri yaptı ve akıllardaki soruları yanıtladı. Peki, diş ve diş eti kanaması orucu bozar mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:46
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        • 1

          Oruç ibadetini yerine getirirken, normal zamanlara göre daha dikkatli olmak gerekiyor. Ancak bazen diş veya diş eti kanaması gibi kişinin kontrolü dışında olan durumlar gelişebiliyor. Diyanet bu konu için dikkat edilmesi gereken noktayı paylaşırken, durumu mezheplere göre de yorumluyor. Peki, diş ve diş eti kanaması orucu bozar mı? İşte, detaylar...

        • 2

          DİŞ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

          Diyanet İşleri, diş kanamasının orucu bozmadığını belirtiyor. Ancak, bu konu hakkında şöyle bir sınır çiziliyor;

          Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz.

          Bu hüküm aynı zamanda "Diş kanaması ve diş yarasından çıkan kanın tükürük ile yutulması orucu bozar mı?" sorusunun da cevabıdır.

        • 3

          DİŞ ETİ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

          Diş kanaması gibi bu konunun da farklı sınırları vardır. Diyanet İşleri, bu soruyu da yanıtladı.

          Hanefîler'e göre bedendeki bir yaradan çıkıp yaranın dışına akan kan abdesti bozar. Diş etinden çıkan kan ise karıştığı tükürüğün yarısı veya daha fazlası kadar olduğunda abdesti bozar.

        • 4

          Şâfiîlere göre ise abdest, sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. Dolayısıyla Şâfiîlere göre diş eti kanamasıyla abdest bozulmaz.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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