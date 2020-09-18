Diş ağrısı oldukça rahatsız edici ve ağrısı başladığında dayanılmazdır. Diş ağrısını geçirmek için denemedik yol kalınmaz ancak geçici çözümlerin dışında hiç bir sonuç almak mümkün değildir.

Diş Ağrısı Neden Olur?

Dişlerde olan çürüklerin ve apselerin neden olması sonucunda oluşan ağrılar

Diş eti rahatsızlıklarının neden olduğu ağrılar

İçte gömülü kalan dişlerin neden olduğu ağrılar

Diş minesinde oluşan aşınmaların neden olduğu ağrılar

Sinüzit gibi hastalıkların neden oluşturduğu ağrılar.

Genelde diş ağrıları çok fazla diş çürüklerinden ötürü oluşur. Dişlerin fırçalanmama ve aşırı şekerli gıda tüketimi sonrasında ağız çalkalamama gibi ihmaller sonucunda dişler çok fazla çürüme yapmaktadır. Gıdaların dişlerin arasında kalması bakterilere yol açmaktadır ve bu yüzden dişlerde asit olmasına neden olarak daha çabuk çürümesine neden teşkil etmektedir.

Dişlerde apse sonucunda oluşan iltihaplanmalar dişin daha çok zonklayarak ağrımasına neden olmaktadır. Özellikle soğuk ya da sıcak bir şey içilmesi halinde daha fazla artış gösterirler. Diş çürümeleri zamanında tedavi edilmediğinde zamanla kırılır ve diş kaybedilir.

Diş ağrısı başladığında zamanında tedavi edilmesi gerekli önemli bir organdır. Sonuçta geç kalınması hem diş kaybına hem de sağlıksız dişlerin yaratabileceği başka hastalıklara neden olmasına olanak oluşturmaktadır.