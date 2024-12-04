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        Haberler Gündem Güncel Direğe çarptı, ikiye bölündü! | Son dakika haberleri

        Direğe çarptı, ikiye bölündü!

        Edirne'de feci bir kaza meydana geldi. Kentte aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 09:47 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:47
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        Direğe çarptı, ikiye bölündü!
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Ö.Ç'nin kullandığı otomobil, 19 Mayıs Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki sürücü Ö.Ç. ile yanındaki Ö.D. ağır yaralandı.

        Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ö.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #haberler
        #edirne
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