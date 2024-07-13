Dilan Çıtak Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e gönderme

"KONUŞMUYORSAM, SAYGIMDAN"

Dilan Çıtak, açıklamasından vazgeçse de babasına göndermede bulundu. Kendisini büyüten Cem Çıtak’ın fotoğrafını paylaşan Dilan Çıtak, şu ifadeleri kullandı: Cem Çıtak diye yazılır 'adam' diye okunur. Bu adam bana yatlar, katlar bırakmadı, bu adam bana ona duyduğum koca bir aşk, koca bir babalık bıraktı. Öyle güzel evlatlar yetiştirdi ki bu adam... Bazı kimseler, gözümün önünde yaşayan adamın miras çetelesini tuttu. Ben konuşmuyorsam hâlâ saygımdan...



Bazı ebeveynler adam olan evlat sevmez. Zamanında saygımdan kabul etmek durumunda kaldım ama pes... Ben bu sahte ortama karşıyım. 'Doğru söyleyen dokuz köyden kovulur' değil mi? Konu bu kadar basit. Evlatlarını iki kişinin sözüyle silmeyen bir babayı kaybettim ben 17 yıl önce... Bu yeterince acı... Saygı duyun lütfen.



