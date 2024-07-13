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        Haberler Magazin Dilan Çıtak Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e gönderme - Magazin haberleri

        Dilan Çıtak Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e gönderme

        Bir süredir babası İbrahim Tatlıses ile gerilim yaşayan Dilan Çıtak, kendisini büyüten Cem Çıtak'ın fotoğrafını paylaşarak, İbrahim Tatlıses'e göndermede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 16:15 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:15
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          İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak; "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir" diyerek ilginç açıklamalarda bulunmuştu.

          İbrahim Tatlıses'in kızını sosyal medya hesabından silmesi ise dikkatlerden kaçmamıştı.

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          "PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

          İbrahim Tatlıses'in bu hamlesinden sonra dikkat çeken açıklamaları sosyal medya hesabından paylaşan Dilan Çıtak, isim vermeden hedef gösterip şu ifadeleri kullanmıştı: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün, ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım.

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          DİLAN ÇITAK'A EŞİNDEN DESTEK

          Dilan Çıtak Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan eşi Levent Dörter de; "Senin ne kadar merhametli, temiz kalpli, insanlara, hayvanlara elinden ne geliyorsa fazlasıyla yardıma koştuğunu yaşayarak ve görerek tanık olanlardanım. Ailenle olan bağına hayranım ve ne kadar çelme yesen de yıldızlara ulaşmana çok az kaldı. Unutma ki 'Güneş balçıkla sıvanmaz' güzel karım" diyerek destek vermişti.

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          Babasının kalp ameliyatı olacağından haberi olmayan Dilan Çıtak, bunu öğrendikten sonra psikolojik taciz açıklamasından vazgeçti.

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          "KONUŞMUYORSAM, SAYGIMDAN"

          Dilan Çıtak, açıklamasından vazgeçse de babasına göndermede bulundu. Kendisini büyüten Cem Çıtak’ın fotoğrafını paylaşan Dilan Çıtak, şu ifadeleri kullandı: Cem Çıtak diye yazılır 'adam' diye okunur. Bu adam bana yatlar, katlar bırakmadı, bu adam bana ona duyduğum koca bir aşk, koca bir babalık bıraktı. Öyle güzel evlatlar yetiştirdi ki bu adam... Bazı kimseler, gözümün önünde yaşayan adamın miras çetelesini tuttu. Ben konuşmuyorsam hâlâ saygımdan...

          Bazı ebeveynler adam olan evlat sevmez. Zamanında saygımdan kabul etmek durumunda kaldım ama pes... Ben bu sahte ortama karşıyım. 'Doğru söyleyen dokuz köyden kovulur' değil mi? Konu bu kadar basit. Evlatlarını iki kişinin sözüyle silmeyen bir babayı kaybettim ben 17 yıl önce... Bu yeterince acı... Saygı duyun lütfen.

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