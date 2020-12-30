Koronanın habercisi belirtiler açıklandı!

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ABD'deki Mayo Clinic'ten uzmanlar, koronavirüsün (Covid-19) yol açtığı solunum sıkıntısından önce gelen belirtileri açıkladı. Daily Express'de yer alan habere göre, mide bulantısı, spesifik olmayan bir semptom çünkü birçok olası nedeni olabilir. Peki, mide bulantısı koronavirüsün de belirtisi olabilir mi?

"ATEŞ VE SOLUNUM SEMPTOMLARI OLUŞMADAN ÖNCE İSHAL VE MİDE BULANTISI"

Uzmanlara göre gastrointestinal enfeksiyonlar ve gıda zehirlenmesi, akut mide bulantısının en yaygın iki nedeni olarak açıklanıyor. Bu tür mide bulantısına genellikle ishal ve kusmanın da eşlik ettiği belirtiliyor.

Mide bulantısı, Covid-19'un en yaygın semptomlarından biri değil ancak birçok vakada görüldüğü açıklandı. Mayo Clinic'e göre, “Covid-19, iştahsızlık, bulantı, kusma ve ishal gibi hafif gastrointestinal semptomlara neden olabilir ve bu semptomlar sadece bir gün sürebilir. Covid-19'lu bazı kişilerde ateş ve solunum semptomları oluşmadan önce ishal ve mide bulantısı var."

Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, Covid-19 testi pozitif çıkan 116 kişinin tıbbi kayıtlarına bakıldı. Covid-19'lu kişilerin yaklaşık üçte birinde mide bulantısı, iştahsızlık, kusma veya ishal gibi sindirim semptomlarının görüldüğü belirtildi.

Uzmanlar, belirtilere karşı dikkatli olmak gerektiğini belirtirken, ancak tek semptomu mide bulantısı olanların koronavirüse yakalanmış olma ihtimalinin çok düşük olduğunu dile getirdi.