Sayısı giderek artıyor! Yalancı koronavirüse dikkat!

DHA

Tüm dünyada etkisini gösteren ve Türkiye’de de son aylarda vaka sayılarında artışların yaşandığı koronavirüs salgını, yan etkileriyle insan hayatını zorlaştırmaya devam ediyor. Koronavirüs korkusunu yaşayanlar, maske, mesafe ve el hijyeni tedbirleri ile evlerinden çıkmayarak virüsten korunmaya çalışıyor. Hastalığın ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerini hissedenler ise koronavirüs testi yaptırmak için soluğu hastanede alıyor.

Gerçek koronavirüs vakalarının artış göstermesinin yanı sıra ‘yalancı koronavirüs hastalığı’ yani psiko- korona vaka sayılarının da arttığını söyleyen Uzman Psikolog Sabri Yurdakul, birçok kişide kendisine virüs bulaşmamasına rağmen yaşadığı kaygı sebebiyle vücudunda koronavirüs benzeri belirtilerin ortaya çıktığını, bunun psikolojik bir hastalık olduğunu söyledi.

'VÜCUT, KORONAVİRÜSÜ TAKLİT EDİYOR'

Koronavirüs hastalığının birçok korkuyu da beraberinde getirdiğini aktaran Yurdakul, insanların artık birbirlerine ‘virüs taşıyor’ gözüyle bakmaya başladığını belirtti. Ölüm, virüsü yakınlarına bulaştırma, nefes alamama gibi korkuların çokça yaşandığı bir dönem olduğunu anlatan Yurdakul, koronavirüs bulaşmayan birçok insanın da virüsün bulaştığı kişilerle benzer belirtiler yaşamaya başladığını dile getirdi. Bu durumun psikolojik bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan Yurdakul, "Koronavirüsü taklit eden bir hastalık. Vücutta ağrı, nefes darlığı gibi belirtiler baş gösteriyor ama aslında virüs bulaşmamış. Kaygı burada en büyük tetikleyicidir. Bu süreçte bu hastalıktan dolayı psikolojik destek isteyen birçok insan oluyor" diye konuştu. Zor bir süreçten geçildiğinin ve vücut sağlığının yanı sıra psikolojik sağlığın da korunması gerektiğinin altını çizen Yurdakul, psiko- korona hastalarının tedavi sürecinde kaygıların üstüne giderek çözüm aradıklarını kaydetti.

'BURNUM AKSA DAHİ TESTE GİDİYORUM'

Psiko- korona hastalığını daha önce duymadığını belirten ama öğrenince kendisinin de bu hastalığı yaşadığını fark ettiğini söyleyen Kübra Büyükdeveci, en ufak burun akıntısı yaşadığında bile hastaneye test yaptırmaya gittiğini fakat test sonucunun negatif çıktığını kaydetti. Çevresinde koronavirüse yakalanan insanlar olduğunu duyunca virüs korkusunun arttığını ve psikolojik olarak yıprandığını söyleyen Selinay Uğurbaş Çiçek ise koronavirüs vaka sayılarını duyunca ve konuyla ilgili video izledikçe nefes darlığı yaşadığını söyledi. Koronavirüse yakalanmamış olmasına rağmen korkudan dolayı kötü hissettiğini dile getiren Yasemin Boz ise çevresinde çok sayıda yalancı koronavirüs hastalığına yakalanan kişiler olduğunu belirtti.