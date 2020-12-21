Maske takmamıza rağmen neden yayılıyor?

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İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, maske yüksek oranda takılmasına rağmen koronavirüs yayılmaya devam ediyor. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan haberde yüz maskeleri Covid-19'u gerçekten durduruyorsa, neden hala pek çok kişi hala ona yakalanıyor konusu ele alındı.

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Koronavirüsten korunmak için taktığımız maskelerin gerçekten yardımı oluyor mu? Anketler, Britanyalıların dörtte üçünün zorunlu alanlarda, toplu taşımada, ofislerde, barlarda, restoranlarda ve çoğu kapalı alanda maske taktığını gösteriyor. Ancak yine de enfeksiyon hızla yayılıyor.

"COVID PARÇACIKLARI MASKEYLE DURDURULAMAYACAK KADAR KÜÇÜK"

Edinburgh Üniversitesi'nden Virolog Profesör Paul Digard, virüsün bulaş kaynağının havada uçuşan öksürük ve hapşırık gibi sıvı damlacıklar olduğunu vurgulayarak, "Covid parçacıkları bir maskeyle durdurulamayacak kadar küçüktür ancak genellikle daha büyük damlacıklar içinde hareket eder. Bu damlacıklar bir maskeye hapsolabilecek kadar büyüktür" ifadelerini kullandı.

Ancak koronavirüsün yayılmasının tek yolu damlacıklar değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün temmuz ayında yayınladığı yeni bir kılavuza göre, enfekte kişi bölgeyi terk ettikten uzun süre sonra bile virüs duman veya toz gibi havada dolaşan küçük ve hafif parçacıklar yoluyla yayılabiliyor.

MASKELERİN DOĞRU ŞEKİLDE TAKILIP TAKILMADIĞI BİLİNMİYOR

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan Profesör Jimmy Whitworth, yapılan çalışmaların, katılımcıların maskeyi gerçekten doğru takıp takmadıklarının bilinmemesinden ötürü engellendiğini dile getirdi.

Maskelerin doğru şekilde takılıp takılmadığına dair çok az araştırma var, ancak uzmanlar, bunun tartışmanın genellikle gözden kaçan bir yönü olduğunu söylüyor. Prof. Whitworth, "Çalışmalar maskenin etkili olduğunu gösteriyor ancak ağız ve burun örtülü olarak, doğru şekilde takılması gerekiyor" dedi.

Prof. Digard, "Maskelerin virüsü yakalamanızı engellemesi pek olası değil; ancak ağzınızdan çıkan enfekte damlacıkları yakalama olasılıkları çok yüksek" diye konuştu.

KORONAVİRÜSE YAKALANMAK İÇİN EN ÖNEMLİ İKİ RİSK FAKTÖRÜ: HAVALANDIRMA EKSİKLİĞİ VE KALABALIK

Prof. Whitworth, "Covid'e yakalanmak için en önemli iki risk faktörü; havalandırma eksikliği ve kalabalıktır. Başkalarıyla ne kadar çok havayı paylaşırsanız, ona yakalanma olasılığınız o kadar artar. Yine de maskelerin, kalabalığın zararlarını hafifleteceğine inanıyoruz" dedi.

"SAĞDURU BİZE BUNUN YAPMAYA DEĞER OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Prof. Whitworth, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçek şu ki, maskelerin ne kadar etkili olduğunu kesin olarak bilmiyoruz ama sağduyu bize bunun yapmaya değer olduğunu söylüyor."

Bilim insanları, maskeler olmasaydı vakaların daha da yüksek olabileceğini söyledi.