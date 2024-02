REKLAM advertisement1

Tüm dünyada dizi ve film içeriklerini dijital dünya üzerinden takip etmek, her an her yerde erişilebilir olması dolayısıyla çok daha fazla tercih edilebilir bir hal aldı. Dijital dizi ve film platformları da her geçen gün gelişen altyapıları, artan yatırımları ve özel içerikleriyle büyümeye devam ediyor.

Ancak yalnızca yatırımları ve içerikleri genişlemiyor, fiyatları da artmayı sürdürüyor. Sene başında Netflix'e gelen büyük zam sonrası 2024 Şubat'ında Disney + fiyatları da ciddi bir artış gösterdi.

İşte Disney+, Netflix, Amazon Prime, BluTV, Exxen, Gain gibi önde gelen yerli ve yabancı platformların fiyatları...

DİSNEY'E YÜZDE 108 ZAM

DİSNEY'E YÜZDE 108 ZAM

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından Disney Plus, Türkiye üyelik ücretlerine zam yaptı. Yeni zam ile birlikte Disney Plus'ın yeni aylık ve yıllık abonelik ücreti belli oldu. Disney Plus'ın Türkiye aylık üyelik ücreti 69,99 TL'den 134 lira 99 kuruşa yükseldi. Türkiye Disney+ yıllık abonelik ücreti 649 TL'den 1.349,90 liraya yükseldi. Disney Plus fiyatlarına yüzde 108 zam! NETFLIX'TE YÜZDE 30 ARTIŞ YAŞANDI

Disney Plus öncesi Netflix'te de sene başında bir zam yansıtılmıştı. Geçtiğimiz yıl, (2023'te) önde gelen platformlardan Netflix'e birden fazla kez zam yapılmış ve bu zamların oranı yüzde 40'ın üzerine çıkmıştı. 2023'teki bu zamlara ve döviz kurlarındaki değişim ile birlikte yıl sonlarına doğru ABD fiyatlarının artışı da eklenince yeni bir zammın da kapıda olduğu bir süredir konuşuluyordu. 2024'ün ilk ayına Netflix de ciddi bir zamla girdi. Bu yeni zam paketler arasında yüzdelik değişimler göstermekle birlikte yüzde 20 ila 30 arasında bir orana denk geldi. En düşük paket fiyatı 99,99 TL'den 119,99 TL'ye yükseldi. 2024'ün ilk zammı kapsamında tüm plan fiyatları şu şekilde oldu... Temel plan aylık 119,99 TL olurken Standart Plan fiyatı 149,99 TL'den 176,99 TL'ye ve Özel Plan fiyatı ise 199,99 TL'den 229,99 TL'ye yükselmişti. AMAZON'DA KARGO VE OYUN DA PAKETE DAHİL Geçtiğimiz yıl yaptığı büyük zam ile birlikte 7,90 TL'den 39 TL'ye yükselmiş olsa da rakipleri arasında halen Amazon Prime en düşük fiyatlılardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Prime hizmeti ile sadece video izleme özelliği sunulmuyor, aynı zamanda bu abonelik kapsamında ücretsiz kargo, Prime Gaming, sadece Prime kullanıcılarına tanınan indirimler de mevcut. Bu arada Prime üyesi olmak isteyenlere 30 gün deneme süresi imkanı da hala devam ediyor. BLUTV'DE FARKLI TV KANALLARI DA VAR Önde gelen dijital platformlardan olan BluTV'de geçtiğimiz dönemde Discovery gubuna satılmıştı. BluTV yıllık üyelik yapıldığı taktirde aylık üyelik ücreti: 69,90 TL'ye geliyor. Böyle bir üyelik ile dijital içeriklerin yanı sıra, TV kanalları da sunuluyor. EXXEN'DE REKLAMLI VE REKLAMSIZ OLARAK AYRILIYOR Yerli platformlar arasında yer alan Exxen'de ise fiyatlar şu şekilde belirlenmiş: Tüm hat tiplerinde Aylık Abonelik bedeli reklamlı paket için 112 TL ve reklamsız paket için 154,50 TL olup, Exxenspor Paketi Seçilmesi Halinde; Tüm hat tiplerinde Aylık Abonelik bedeli reklamlı paket için 249 TL ve reklamsız paket için 291,75 TL. Bununla birlikte bir diğer platform olan Gain'de ise 149.90 TL'lik abonelik ücreti ve öğrencilere özel indirimler yer alıyor. YOUTUBE PREMIUM SENE SONUNDA ZAMLANMIŞTI

Dijital video içerik platformu YouTube ise 2023 yılının son döneminde ise bu fiyatlara yeni bir zam gelmişti. Bu zamla birlikte YouTube Premium’un öğrenciler için aylık ücreti 37,99 TL oldu. Bu hizmetin aile üyeliğinin aylık ücreti ise 115,99 TL olarak karşımıza çıkıyor. Standart bir Premium üyeliğinin aylık ücreti ise 57,99 TL olurken bunun yanında hizmetin yıllık ücreti ise 579,99 TL olarak belirlendi.