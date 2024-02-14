DISNEY PLUS'TAN AÇIKLAMA!

Konuyla ilgili olarak Disney Plus'ın resmi web sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Disney+’ın üyelik ücretleri kaydolduğunuz üyelik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir:

Aylık ödeme planlı Disney+ üyeliğinin fiyatı yeni üyeler için 14 Şubat 2024 tarihinde aylık 134,99 TL, yıllık ise 1.349,90 TL olarak güncellenmiştir. 14 Şubat 2024 tarihinden önce yıllık ödeme planıyla üye olan üyelerin üyelik ücretleri 20 Mart 2024’e veya daha sonraki bir tarihe denk gelen bir sonraki ödeme tarihlerinde bu fiyatla güncellenecektir.