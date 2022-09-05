Didem yürüyüşte

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Soydan, köpeği ile yürüyüş yaparken görüntülendi.

Sokak tarzı ile dikkat çeken Didem Soydan, muhabirlere gülümseyerek, "Kolay gelsin" dedi.