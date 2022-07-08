"GERİ KAFALI MIYIZ?"

Ünlü oyuncuya, Didem Soydan'dan neden ayrıldığı sorulmuştu. Deniz, "Didem Soydan'ın sosyal medyadaki iddialı paylaşımları nedeniyle mi ayrıldınız?" sorusuna, "Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?" yanıtını vererek, tepki göstermişti.

Ayrılıklarının sebebiyle alakalı konuşmak istemeyen Burak Deniz, aracına yönelerek diğer sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.