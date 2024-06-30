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        Haberler Bilgi Gündem DGS YORUMLARI: 2024 DGS sınavı zor muydu, kolay mıydı, sorular nasıldı? Öğrencilerden DGS yorumları

        2024 DGS yorumları: DGS sınavı kolay mıydı, sorular nasıldı?

        İki yıllık eğitimi, dört yıla tamamlayarak lisans mezunu olmak isteyen öğrenciler bugün saat 10.15'de başlayacak sınava girecek. Sınavın ardından öğrencilerin sosyal medyadan paylaşacağı DGS yorumları ile sınavın nabzını tutacağız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 08:39 Güncelleme: 30.06.2024 - 08:42
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          Bu sene 300 binden fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek DGS sınavı 10.15'te başlayacak ve toplamda 135 dakika sürecek. Sınavdan sonra öğrencilerin paylaşımlarından yola çıkarak DGS yorumlarını sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          2024 DGS YORUMLARI

          DGS sınavı 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Sınav bittikten sonra öğrencilerin yorumlarını haberimize ekleyeceğiz.

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