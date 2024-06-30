DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuç tarihi belli oldu mu?
İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıla çıkarmak isteyen öğrenciler, bugün yapılan DGS sınavına girecek. 300 binden fazla öğrencinin katılacağı sınavda gözler şimdiden sonuçların açıklanacağı tarihe döndü. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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Eğitim süresini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler bugün Dikey Geçiş Sınavına girecek. 312 bin 855 adayın katıldığı DGS sınavı aynı anda 81 ilde ve Lefkoşa'da yapılıyor. Öğrenciler DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2024 DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin DGS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağı henüz belirlenmedi. Ancak sonuçların 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ÖSYM'nin ana sayfasından ilan edilecek.
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2024 DGS NE ZAMAN?
DGS sınavı 30 Haziran 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve toplamda 135 dakika sürecek. 100 soruluk sınavda 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru sorulacak.
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DGS İÇİN 903 BİN BİNA KULLANILACAK
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde uygulanacak sınav için 903 bina ve 13 bin 510 salon kullanılacağını, sınavda emniyet görevlileri dahil 43 bin 299 kişinin görev yapacağını belirtti.