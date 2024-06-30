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        Haberler Bilgi Gündem DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2024: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman saat kaçta başlıyor, kaç oturum olacak?

        DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024 DGS ne zaman, saat kaçta?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) gündemdeki yerini aldı. Bugün yani 30 Haziran'da gerçekleştirilecek DGS sınavı kapsamında; eğitim süresini dört yıla çıkararak, lisans mezunu olmak isteyen öğrenciler 100 soruluk bir sınava giriyor. Peki, DGS saat kaçta başlıyor? İşte, 2024 DGS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 07:29 Güncelleme: 30.06.2024 - 07:29
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        • 1

          Binlerce öğrencinin merakla beklediği DGS sınavı gündemdeki yerini aldı. İki yıllık eğitimini, dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler toplamda 135 dakika olan DGS sınavına giriyor. Peki, DGS saat kaçta başlıyor? İşte, 2024 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

        • 2

          2024 DGS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü saat 10.15'te 2 oturum şeklinde uygulanacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        • 3

          DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2024

          30 Haziran 2024'te uygulanacak DGS sınavı için giriş belgesi ekranı açıldı. Aşağıdaki linkten direkt ÖSYM'nin web sitesine girerek, DGS sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

          2024 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          DGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

          DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak.

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