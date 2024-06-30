Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek DGS sınavı bugün saat 10.15'te başladı ve başarıyla tamamlandı. Sayısal ve sözel olmak üzere toplamda 100 soru cevaplayan adaylar, sınavdan sonra ÖSYM'nin yayınladığı DGS soru ve cevap anahtarına erişebilecek. Peki, 2024 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...