DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşan DGS'de sınav süresi 135 dakikadır. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte DGS sonuç tarihi...