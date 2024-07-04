Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DGS sonuç tarihi: 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        DGS sonuç tarihi: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü binlerce adayın katılımı ile tamamlandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, DGS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. İşte 2024 DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 00:49 Güncelleme: 04.07.2024 - 01:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşan DGS'de sınav süresi 135 dakikadır. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte DGS sonuç tarihi...

        • 2

          2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM'nin DGS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağı henüz belirlenmedi. Ancak sonuçların 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ÖSYM'nin ana sayfasından ilan edilecek.

        • 3

          2024 DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

          DGS sınavı 30 Haziran itibarıyla tamamlandı. 135 dakikalık sınav sonrasında DGS soru ve cevaplarının ÖSYM'nin sitesinden yayınlandı.

          2024 DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Hastane inşaatında yangın
        Hastane inşaatında yangın
        Zaniolo, Atalanta'da!
        Zaniolo, Atalanta'da!
        Dinozorlardan 40 milyon yıl önce yaşamış
        Dinozorlardan 40 milyon yıl önce yaşamış
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        Öğretmenlere iyi haber
        Öğretmenlere iyi haber
        Merih'in attığı golde eşi
        Merih'in attığı golde eşi
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Biden seçimden çekilecek mi?
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Habertürk Anasayfa