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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Bakan Şimşek'in istifa iddiasına yalanlama - İş-Yaşam Haberleri

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Bakan Şimşek'in istifa iddiasına yalanlama

        Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi" iddiasına İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 10:04 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:07
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        DMM'den Bakan Şimşek'in istifa iddiasına yalanlama
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi' iddiası doğru değildir" denildi.

        Açıklamada ayrıca "Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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